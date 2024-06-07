超粉運動盛會來了！夢時代「粉紅派對」6/15登場

▲夢時代6/15-6/16打造限時2日的粉紅派對，共推出8大場次，預計號召逾千名民眾一起體驗運動的魅力。（圖／夢時代提供）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-06-07 16:28:15
百貨商場除了逛街購物，業者還推出多元體驗滿足消費者需求。每年廣受好評的夢時代粉紅派對，今年將移師至室內，在8樓時代會館舉辦，不僅延續歷年經典的「粉紅有氧」及「粉紅ZUMBA」課程，還新增近年熱門的「瑜珈提斯」場次，更首度推出「親子體驗場」。SKM Park Outlets高雄草衙一年一度的美國嘉年華，美式品牌經典商品大推薦，還有美式劇院造景閃亮登場，讓民眾好買好拍。大立百貨則推出超優惠凍漲「虎牌福利品特賣會」，包含電子鍋、電火鍋、電熱水瓶到各式保溫瓶等，都祭出超優惠價格。
夢時代於6/15-6/16打造限時2日的粉紅派對，共推出8大場次，每個場次皆有BEING sport專業師資在場陪同，預計號召逾千名民眾一起體驗運動的魅力。此外，為提倡透由肢體互動增進親子間的感情，特別設計6/15的ZUMBA Kids及6/16的Yoga kids體驗場次，讓小朋友可以輕鬆體驗運動的快樂。活動報名費每組399元，凡夢時代兒童卡友可憑扣抵100點OPENPOINT會員點數，即可以299元現金價參加；活動當日順利完成報到者且參加完體驗，還可獲得超過2千元價值的好禮。 ▲SKM Park Outlets高雄草衙6月7日起推出一年一度的美國嘉年華，美式劇院造景閃亮登場，讓民眾好買好拍。（圖／SKM Park Outlets提供）
夢時代表示，為期兩日的粉紅派對，凡活動參加者穿著粉紅色上衣，到場完成報到手續，即可獲得「粉紅抽獎券」乙張，有機會將小米智慧投影機等多項好禮帶回家。完成任一活動課程，憑指定手環再贈送粉紅派對包，有興趣的民眾千萬不要錯過，報名截止至6/11 晚間10點止。
SKM Park Outlets高雄草衙6月7日起推出「美國嘉年華」，超過20家美式品牌聯合促銷，包含擁有206年歷史的BROOKS BROTHERS、百年美國牛仔褲品牌Lee、Timberland、COACH、MICHAEL KORS、NIKE等。6/7-7/28扣會員點數20點可抽美國舊金山雙人來回機票，扣越多中獎機率越高。還打造全台唯一原創「NOW SHOWING」及「STAGE」雙場景設計，將百老匯元素與經典美式風格完美融合，帶給消費者不一樣的美式生活體驗。此外，snowin滑雪學校即日起至6/30開幕期間，到店體驗並完成指定任務，即享活動價599元優惠。鈴鹿賽道樂園則推出端午連假瘋樂園、尋人啓事大放送、dress code等優惠活動。 ▲鈴鹿賽道樂園推出端午連假瘋樂園、尋人啓事大放送、dress code等優惠活動。（圖／SKM Park Outlets提供） 大立A館B1樓圓環區即日起至6/25推出「虎牌福利品特賣會」，現場有最夯最熱門的碳酸保溫保冷瓶、大容量運動保冷瓶、夢重力保溫保冷杯、輕量保溫保冷杯，最低2.5折起；除了大口補水沁心涼之外，還有虎牌經典暢銷日本製的電熱水瓶，推出多種機型有微電腦型、5段節能、VE真空等，眾多選擇通通3折起。 ▲大立A館B1樓圓環區即日起至6/25推出「虎牌福利品特賣會」。（圖／大立百貨提供）