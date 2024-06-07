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企業大賺薪資卻凍漲！郭國文籲卓揆「來要水電先幫員工加薪」

▲郭國文直言台灣企業不夠慷慨、財團過於小氣，遇到這種企業向政府要水電，就先叫他們先替員工加薪。（圖／記者林調遜攝，2024.06.07）
▲郭國文直言台灣企業不夠慷慨、財團過於小氣，遇到這種企業向政府要水電，就先叫他們先替員工加薪。（圖／記者林調遜攝，2024.06.07）

記者陳威叡／台北報導

行政院長卓榮泰今（7）日赴立院備質詢，民進黨立委郭國文關注國人低薪問題，說明台灣遇到通膨、高房價就受不了，原因在於薪資過低導致承受能力低，翻開近年來受雇人員報酬於GDP占比，相較於美國、日本與南韓，台灣明顯落後，顯示台灣企業有盈餘卻不願給勞工，怒轟台灣企業不夠慷慨，財團過於小氣，更向卓建議，遇到小氣企業要水電，就先要他們對員工加薪，也期盼經長郭智輝透過人脈跟私部門喝咖啡，讓今年成為「加薪年」！

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郭國文質詢提及，說明台灣遇到通膨、高房價就受不了，原因在於薪資過低導致承受能力低，小英政府8年調漲基本工資高達25%，過去經常性薪資成長11%，但實際薪資才成長4％。

郭國文顯示數據，這原因在於GDP佔比中，企業盈餘大賺，但員工薪資卻不漲，受僱者報酬占翻開近年來受雇人員報酬於GDP占比，日本是52.6％、美國 52.2％、南韓52.1％，而台灣僅43.9％，台灣企業不願意把盈餘給勞工。

郭國文直言，台灣企業不夠慷慨，財團過於小氣，建議遇到小氣企業要水電，就先要他們對員工加薪，也期盼經長郭智輝透過人脈跟私部門喝咖啡，請企業們帶頭加薪，讓今年成為「加薪年」！

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