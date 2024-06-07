興邦安居B開工　陳其邁：高雄社宅規劃達2.2萬戶

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陳其邁表示，興邦安居基地位於前鎮、鳳山交界的重劃區，亞洲新灣區旁邊，這裡的公共設施、道路、公園都是最新的，交通、生活機能非常好，繼去(112)年11月興邦安居一期社會住宅動土後，今日又於對面興邦安居二期基地舉辦動土典禮，二期規劃960戶加上第一期的663戶，合計1,623戶社會住宅，可滿足前鎮、鳳山五甲地區之租住需求。
陳其邁特別感謝中央及國家住都中心在高雄持續地投資興建社會住宅，高雄市的社會住宅規劃目標戶數自上任後8,800戶一直增加到現在的22,000多戶，市府特別成立社會住宅推動平台，全力配合中央找地、解決興建社宅遭遇的課題，並將重劃區的精華土地留給國家住都中心來評估規劃，而社會住宅的興建也要考慮社福設施需求，像托嬰中心、幼教、日照中心等，市府也會來結合納入社會住宅，來照顧青年家庭、老人，提供更完善的居住與社福服務。
都發局長吳文彥則表示，未來興邦安居住戶前往高雄市區相當便利，海邦橋已完工通車，目前媽祖港橋也正進行改建工程，預計2025年12月完工通車；大眾運輸方面鄰近未來紅、黃線交會的前鎮高中站，附近又有福誠高中、瑞祥高中等明星學校以及亞灣新創園區，是就學、就業都便利的宜居好宅，可以幫助剛出社會的年輕人在高雄落地生根。
社會住宅未來將至少有40%以上的戶數提供給關懷戶居住，其餘戶數出租給青年人等有需求的民眾。市府相關局處也要積極配合評估社宅關懷戶的社會福利設施及公共服務需求，提供給國家住都中心納入社會住宅建設一起布設；此外，再加上運用囤房稅擴大實施租金補貼及社會住宅包租代管住宅提供方式，讓落實居住正義有更多元的管道，以符合實際需求。
國家住都中心表示，這次興邦安居二期社宅規劃960戶，預計117年3月完工，總工程經費49億8,438萬元，由中央全額投資。加上相鄰已於去年動土的興邦安居一期社宅663戶，合計1,623戶，為前鎮區最大規模社會住宅案。基地位在第75期市地重劃區，公共設施完善，且鄰近輕軌、捷運站及亞灣新創園區，區位優良且生活機能完善。
另外，針對高雄市「凱旋青樹」社宅去年起入住，近日住戶反映偵煙器常在煮飯或洗澡就警鈴大作，高市府都發局長吳文彥表示，昨天凌晨消防警鈴作動，那這個部分都發局已經跟住戶安排時間，會請消防局、消防器材商還有消防設備公會，去進行會勘做調整。吳文彥也說，基本上這個社宅的消防警鈴特別靈敏，這個禮拜都在進行調整。