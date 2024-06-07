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法國生活節在高雄　陳其邁邀大家感受法國自由浪漫氛圍

▲台法與各國貴賓、使節共同參與法國生活節在高雄開幕儀式。（圖／高市府提供）
▲台法與各國貴賓、使節共同參與法國生活節在高雄開幕儀式。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

全台首次「法國生活節」在高雄！自今(7)日起一連3天在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園盛大登場，市長陳其邁今天傍晚出席開幕式時也特別以法語開場表示，歡迎大家來到高雄，台灣最熱情的城市！陳其邁表示，法國生活節是高雄這座城市的喜事，歡迎所有市民朋友大家一起來享受法國的美食、文化、娛樂等，感受法國充滿自由的浪漫氛圍。

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▲台灣首次登場的法國生活節今天於駁二大義倉庫及大義公園登場，高雄市長陳其邁法語致詞歡迎大家體驗高雄熱情！（圖／高市府提供）
▲台灣首次登場的法國生活節今天於駁二大義倉庫及大義公園登場，高雄市長陳其邁法語致詞歡迎大家體驗高雄熱情！（圖／高市府提供）
法國生活節由高雄市政府、法國在台協會和台灣法國人協會共同舉辦，活動今天在駁二大義倉庫、大義公園舉辦開幕典禮，陳其邁、高雄市議長康裕成、法國在台協會主任龍燁、駐法代表吳志中、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史以及百萬網紅酷、吉雷米等人出席一起體驗法式滾球、參訪市集，與民眾開心互動合影。

▲陳其邁與法國在台協會主任龍燁、美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人一起體驗法式滾球。
▲陳其邁與法國在台協會主任龍燁、美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人一起體驗法式滾球。（圖／高市府提供)
陳其邁表示，這是法國生活節第一次到高雄舉辦，高雄是一個熱情友善的城市，擁有多元文化、美食及東南亞朋友、原住民族群等，也與各地駐外使節保持密切聯繫，接下來就是端午連假，他也邀請法國隊伍，下次一起組隊參加端午龍舟比賽。

▲法國生活節在高雄活動登場首日便湧現滿滿人潮。（圖／高市府提供)
▲法國生活節在高雄活動登場首日便湧現滿滿人潮。（圖／高市府提供)
陳其邁也提及，高雄與法國企業有很多的合作機會，尤其在淨零轉型及數位轉型方面，也有越來越多的法國企業到高雄投資，他也宣布高雄流行音樂中心今天晚間6點30分，將點亮代表法國國旗自由、平等、博愛的燈光。

▲高雄流行音樂中心今晚亮起代表法國國旗自由、平等、博愛的燈光。（圖／高市府提供）
▲高雄流行音樂中心今晚亮起代表法國國旗自由、平等、博愛的燈光。（圖／高市府提供）
法國在台協會龍燁主任指出，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎和台北，因此相信在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結，法國生活節活動十分豐富多元，歡迎全台的朋友前來高雄港邊感受熱情的南法風情。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市政府長期致力於國際交流，這次與法協合作舉辦法國生活節，感謝許多在台灣的法國朋友熱情響應，不僅讓全台民眾在高雄港邊享受法式體驗，也期盼能進一步強化台灣與法國連結、創造高雄與法國城市互動的更多可能。

「法國生活節」活動集結超過60家法式主題品牌、網紅，以及法國藝術家帶來精彩演出，包括法式主題市集、舞台演出、運動、講座、露天電影院等精彩文化體驗；隨著巴黎奧運倒數計時，還有法式滾球、兒童足球可以體驗，讓全國的朋友都能在高雄港邊感受法式風情，深化台法人民交流、緊密彼此互動。

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