法國生活節在高雄　陳其邁邀大家感受法國自由浪漫氛圍

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陳其邁表示，這是法國生活節第一次到高雄舉辦，高雄是一個熱情友善的城市，擁有多元文化、美食及東南亞朋友、原住民族群等，也與各地駐外使節保持密切聯繫，接下來就是端午連假，他也邀請法國隊伍，下次一起組隊參加端午龍舟比賽。
陳其邁也提及，高雄與法國企業有很多的合作機會，尤其在淨零轉型及數位轉型方面，也有越來越多的法國企業到高雄投資，他也宣布高雄流行音樂中心今天晚間6點30分，將點亮代表法國國旗自由、平等、博愛的燈光。
法國在台協會龍燁主任指出，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎和台北，因此相信在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結，法國生活節活動十分豐富多元，歡迎全台的朋友前來高雄港邊感受熱情的南法風情。
行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市政府長期致力於國際交流，這次與法協合作舉辦法國生活節，感謝許多在台灣的法國朋友熱情響應，不僅讓全台民眾在高雄港邊享受法式體驗，也期盼能進一步強化台灣與法國連結、創造高雄與法國城市互動的更多可能。
「法國生活節」活動集結超過60家法式主題品牌、網紅，以及法國藝術家帶來精彩演出，包括法式主題市集、舞台演出、運動、講座、露天電影院等精彩文化體驗；隨著巴黎奧運倒數計時，還有法式滾球、兒童足球可以體驗，讓全國的朋友都能在高雄港邊感受法式風情，深化台法人民交流、緊密彼此互動。