缺席諾曼第登陸國際紀念活動遭砲轟　英相蘇納克道歉

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蘇納克因此錯過在奧瑪哈海灘（Omaha Beach）舉行的當天最重要國際紀念典禮，出席者有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和拜登（Joe Biden）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等國家領袖。蘇納克指派英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）代為出席。
英國在野政治人物指責蘇納克的行為「完全怠忽職守」，他也遭到自家保守黨（Conservative）官員批評。蘇納克近日做出政治豪賭、提前於7月4日舉行國會大選，但保守黨支持度持續萎靡不振，外界普遍預期將丟失政權，最新這起事件讓蘇納克踉蹌的競選步伐再遭受自作自受打擊。
蘇納克的最大競選對手、工黨（Labour）黨魁施凱爾（Keir Starmer）昨天除了留下來參加在奧瑪哈海灘的紀念活動，還被拍攝到與澤倫斯基會晤。施凱爾在社群媒體平台X發文表示，他告訴澤倫斯基，若他如預期當選下一位英國首相，英國對烏克蘭的支持不會改變。
英國較小在野黨自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁戴維（Ed Davey）則指蘇納克令英國首相一職「受到恥辱」，也讓英國全體國人「失望」。
蘇納克今天在X發文寫道：「在諾曼第舉行的英國活動結束後，我返回英國。經過仔細思考後，（我認為）沒在法國停留久一點是個錯誤，我為此道歉。」（譯者：張正芊）1130607