端午連假首日！用路人看過來 避開上午國道壅塞9路段
今（8）日為端午節連續假期首日，高公局指出今日0-5時交通量為9.1百萬車公里，為平日年平均（3.9百萬車公里）之2.3倍，預估今日交通量為118百萬車公里。上午9點鐘，1968顯示鶯歌系統到大溪龍潭車速20到40公里，另外湖口到新竹同樣也是20到40公里。高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
記者許家禎／台北報導
高公局指出，昨（7）日全日交通量為111.8百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）之1.1倍，昨日下午國道主要壅塞路段為國1桃園至中壢南向、湖口至頭份南向、東湖至圓山雙向、桃園至林口北向，國3新店至土城南向，分別於19-22時逐漸紓解外，其餘國道路段大致正常。
高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。