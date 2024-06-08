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高市府展開「法國企業圓桌論壇」　逾20家龍頭法商齊聚高雄

▲法國在臺協會主任Franck Paris龍燁與法國工商會會長Eva Leihener-Stefan帶領超過20家法商企業於7日拜會高雄市政府展開「法國企業圓桌論壇」。（圖／高市府提供）
▲法國在臺協會主任Franck Paris龍燁與法國工商會會長Eva Leihener-Stefan帶領超過20家法商企業於7日拜會高雄市政府展開「法國企業圓桌論壇」。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

法國在臺協會主任Franck Paris龍燁與法國工商會會長Eva Leihener-Stefan帶領超過20家法商企業於7日拜會高雄市政府展開「法國企業圓桌論壇」，市長陳其邁表示，希望這次論壇不僅讓法方更認識高雄的產業與投資環境，更讓高雄成為法商企業首選的最佳夥伴城市，也透過此次產業深化交流，為台灣外交與台法友誼跨出關鍵一步。

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▲「法國企業圓桌論壇」市長陳其邁與會法商聚焦瞭解高雄的綠能布局、碳排管理、防疫公衛的發展。（圖／高市府提供）
▲「法國企業圓桌論壇」市長陳其邁與會法商聚焦瞭解高雄的綠能布局、碳排管理、防疫公衛的發展。（圖／高市府提供）
此次「法國企業圓桌論壇」交流企業代表包括環保、再生綠能、醫藥生技、航太、物流航運、半導體業等產業，盼藉由此次論壇深化高雄與法國企業之間的合作，促進雙方更密切的經濟產業連結、社會文化交流及貿易投資合作。

▲高雄市長陳其邁（圖右）致贈法國工商會會長 Eva Leihener-Stefan（圖左）「高雄翻轉瓷盤」。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁（圖右）致贈法國工商會會長 Eva Leihener-Stefan（圖左）「高雄翻轉瓷盤」。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，高雄是文化底蘊深厚、經濟產業蓬勃發展的城市，擁有厚實的工業基礎，上任以來致力推動產業「數位、淨零」雙軸轉型，是法國乃至於整個歐洲都非常關注的領域。

▲高雄市長陳其邁（圖右）致贈法國在台協會主任 Franck Paris（圖左）「高雄映像托盤」。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁（圖右）致贈法國在台協會主任 Franck Paris（圖左）「高雄映像托盤」。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，高雄通過「淨零城市發展自治條例」，並率全國之先成立淨零學院培育淨零人才、發行全國首檔政府綠債、落實低碳建設，以多元視角及行動，讓工業大城轉型成為淨零科技城市。

陳其邁說，法國在民主、文化、商業發展、醫藥生技及航太軌道科技方面技術領先舉世聞名，自己更是法國足球隊的死忠球迷，高雄也積極汲取法國經驗並合作齊進。高雄作為航太重鎭，年產値近400億元，許多高雄企業與法商早有合作經驗，包含Airbus（空中巴士）航太產業供應鏈中重要的夥伴。

陳其邁也提及，此次參與論壇的夥伴包含Veolia（威立雅環保）、TotalEnergies（道達爾能源）、EDF（法電再生能源），在能源、環保領域為世界級指標企業，樂見未來台法雙方能開拓更多產業領域的合作。

法國在臺協會主任Franck Paris龍燁表示，法國以豐富多彩極具特色的文化聞名於世，這次與市府合辦「法國生活節」將法式文化透過市集、表演、運動、講座電影等介紹給高雄市民，邀請在臺知名法商企業共襄盛舉參加活動開幕式以外，能夠安排法商與市政政策發展議題進行深入對話，對法臺間未來的新合作奠下良好的基礎。

法國工商會會長Eva Leihener-Stefan表示，法國工商會在臺成立已逾30年，藉由這次圓桌論壇以此為主軸之一做深度交流，法國企業擁有相關科技面解決對策，期盼未來能協助推動雙國企業就綠能經濟、永續城市發展等方面議題攜手合作。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後累積至今已招募大廠投資超過7,400億元。這次邀請指標法商來到高雄參與「法國企業圓桌論壇」，除了介紹高雄投資環境及淨零施政目標，及高雄有最好的投資環境、最好的團隊，有「投資高雄事務所」提供一站式的協助，專人協助企業投資落地，歡迎法商投資高雄。

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