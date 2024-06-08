沙崙智慧科學城攜手校園推廣綠能　黃偉哲：為淨零碳排增添生力軍

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這次環境教育推廣活動首先以「互動式綠能體驗」，介紹水、風與光互補式發電、動力及無動力發電等系統瞭解發電的方式及原理，啟發學生對綠色能源的興趣與認識並鼓勵探索與體驗再生能源的應用。
緊接著，透過「碳足跡主題闖關活動」，將減碳意識注入參與者的日常生活中，並邀請師生於「永續承諾牆」留下簽名，表達對綠色能源重要性的認知，以及為減碳永續生活的承諾。
經發局長林榮川表示，市府持續積極推動各項能源轉型政策，不僅「陽光電城3.0，永續發展齊淨零」榮獲國家永續發展獎，且至112年12月底備案裝置容量已超過4.1GW，位居全國之冠，更連續三年獲經濟部能源局評比為再生能源推動績優城市。同時引入民間投資發展綠電，吸引國外優質大廠進駐，形成綠電、投資、就業金三角，全力推動再生能源完整產業鏈的發展。
根據「臺南市淨零路徑策略與規劃」，市政府確立了明確的目標：力求在2030年，相較於2005年將溫室氣體排放減少30%；在2040年，達到65%；最終目標則是在2050年達到淨零。為了實現這目標，南市府將持續向民眾、師長及學生推廣智慧綠能及低碳永續理念，期望透過跨世代的共同響應，推動臺南成為永續淨零標竿城市。