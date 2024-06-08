大寮國中破創校紀錄！國中會考5A五狀元

大寮國中打破創校紀錄，今年國中會考有5位學生達到5A佳績。校長呂旭英說，為了提升學生學習能力，自112學年度開始以循序漸進的方式規劃領導，逐步促進行政團隊與教師同仁攜手合作努力；為了提升學生雙語能力，也設計規畫許多活潑生活化的雙語活動。此次大寮國中拼出5位5A好成績，是同學們共同努力向前的一大步。
記者陳美嘉／高雄報導
校長呂旭英指出，學校針對不同學習基礎的學生陸續規劃課後學習扶助、達B、衝A等多元課後輔導課程，讓不同學習需求的學生能在更適才適性的學習環境裡，不只拔尖，也扶弱，兼顧每位學生的學習需求。
此外，也設計規畫許多活潑生活化的雙語活動，讓學生可以參與並且將說英文變成一種生活化的多元活動參與，藉此提升學生學習動機及活化學校學習氛圍。例如刺激有趣的英語闖關、晨間英文朗讀、與老外開口say 哈囉、班際英語歌唱比賽、暑假雙語營隊，課後雙語數位學伴，「EAT猶未盡」暑期夏日樂學、並積極申請由國外大學志工來辦理的暑假英語營等等。
在學校持續不斷的努力下，今年大寮國中招生出現大爆滿，目前已確定增加二班新生班，持續朝第三班前進。此次大寮國中拼出5位5A好成績，是同學們共同努力向前的一大步。希望與全校師生、行政團隊攜手為大寮國中打拼，提供學生們優質的教學環境。