美通過對台軍售！中國國防部怒批「破壞台海穩定」 要求立即撤銷
美國通過最新一波總價3億美元的對台軍售，包含F-16戰機零件與相關設備，這也是拜登政府第14度對台軍售。中國國防部發言人張曉剛對此則批評「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，表示已向美國提出嚴正交涉，還要求美國「立即撤銷對台軍售計劃」。
國際中心楊智傑／綜合報導
針對拜登政府通過對台軍售案，中國國防部新聞發言人張曉剛今（8）受訪時就稱，美國向「中國台灣地區出售武器」的行為，是嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「特別是『八・一七』公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，我們對此強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。」
他強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，又稱「美方為『台獨』分裂勢力撐腰打氣，推高台海緊張局勢，一步步將台灣推向危險境地，最終也將傷及自身。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩軍關係大局。中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
美國國防安全合作週三（5）宣布批准最新一波對台軍售，價值相當約新台幣96億7584萬元），包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元，美國政府則強調這些軍售不會改變台海基本軍力平衡。