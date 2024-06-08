國道用路人看過來！端午第2天竟有18處雍塞地雷路段
今（8）日為端午節連續假期第1日，截至17時，國道交通量為86.4百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。高工局也預估明（9）日端午連假第2天，國道將湧現出遊人潮，預判有18處雍塞路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間，
記者許家禎／台北報導
高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。
高工局也提醒，明日國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。