6月1日起並無交通新制實施　高市警製圖卡急闢謠

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交大指出，行人「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」或者「不依規定，擅自穿越車道」，依道路交通管理處罰條例第78條，處新臺幣500元罰鍰，並非網傳1800元。
停等紅燈超越停止線，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，處新臺幣900元罰鍰。不過，該罰則自民國86年起已施行多年，並非網傳交通新制。
駕駛人紅燈右轉，依道路交通管理處罰條例第53條第2項規定，機車或小型車紅燈右轉處新臺幣600-900元；大型車紅燈右轉處新臺幣1400-1800元，並非網傳5400元。
駕駛人闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，闖紅燈，機車處新臺幣1800-2700元、小型車處新臺幣2700-4000元、大型車處新臺幣3600-5400元，並未如傳言所說調整為3600-7200元。
駕駛人行車速度超過路段速限的20公里內、20-40公里，及嚴重超過路段速限的40-60公里、60-80公里及80公里時，均會有不同的罰款金額，並不是加1公里就新增100元。一般超速(40公里內)依道路交通管理處罰條例第40條規定，處新臺幣1200-2400元；嚴重超速(超過40公里)處新臺幣6000-36000元。
高市警局交大隊長黃元民呼籲，此謠言為複合2則舊謠言的變形謠言，今年6月1日並無交通罰鍰新制，且所提違規樣態罰鍰金額多有錯誤，民眾若對現行交通法規或罰則若有疑問，可上網查詢「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，或致電各地警察機關或監理所詢問。