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6月1日起並無交通新制實施　高市警製圖卡急闢謠

▲近來網路流傳6月1日起錯誤的交通新制，高市交大闢謠為錯誤訊息（示意圖），並製作圖卡提醒用路人遵守交通規則，以免荷包失血。（圖／高市交大提供）
▲近來網路流傳6月1日起錯誤的交通新制，高市交大闢謠為錯誤訊息（示意圖），並製作圖卡提醒用路人遵守交通規則，以免荷包失血。（圖／高市交大提供）

記者郭凱杰／高雄報導

有民眾在網路流傳自 6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元、從6月20日開始等待紅燈時，超出白色禁止越線處900元罰金、紅燈右轉罰5400元、闖紅燈調為3600-7200元、超速調為6000元+每超速1公里加罰100元等訊息。為避免民眾混淆，高市交通大隊表示，6月1日起並無交通新制實施，也特別製作圖卡闢謠，提醒用路人遵守交通規則，以免荷包失血。

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▲高市交通大隊表示，6月1日起並無交通新制實施，特別製作圖卡闢謠，強調網傳所提罰鍰多為誤傳。（圖／高市交大提供）
▲高市交通大隊表示，6月1日起並無交通新制實施，特別製作圖卡闢謠，強調網傳所提罰鍰多為誤傳。（圖／高市交大提供）
高市交大表示，此類Line訊息在去年甚至前年就已有收到過，內容看似真又似假，且今年訊息內容好像還重新組合過，高市警交通大隊證實，網傳內容為拼貼歷年2則舊謠言再次重出江湖，此類交通罰鍰謠言常常會不定期在網路重新流傳，請民眾提高警覺，勿輕信謠言。

交大指出，行人「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」或者「不依規定，擅自穿越車道」，依道路交通管理處罰條例第78條，處新臺幣500元罰鍰，並非網傳1800元。

停等紅燈超越停止線，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，處新臺幣900元罰鍰。不過，該罰則自民國86年起已施行多年，並非網傳交通新制。

駕駛人紅燈右轉，依道路交通管理處罰條例第53條第2項規定，機車或小型車紅燈右轉處新臺幣600-900元；大型車紅燈右轉處新臺幣1400-1800元，並非網傳5400元。

駕駛人闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，闖紅燈，機車處新臺幣1800-2700元、小型車處新臺幣2700-4000元、大型車處新臺幣3600-5400元，並未如傳言所說調整為3600-7200元。

駕駛人行車速度超過路段速限的20公里內、20-40公里，及嚴重超過路段速限的40-60公里、60-80公里及80公里時，均會有不同的罰款金額，並不是加1公里就新增100元。一般超速(40公里內)依道路交通管理處罰條例第40條規定，處新臺幣1200-2400元；嚴重超速(超過40公里)處新臺幣6000-36000元。

高市警局交大隊長黃元民呼籲，此謠言為複合2則舊謠言的變形謠言，今年6月1日並無交通罰鍰新制，且所提違規樣態罰鍰金額多有錯誤，民眾若對現行交通法規或罰則若有疑問，可上網查詢「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，或致電各地警察機關或監理所詢問。

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