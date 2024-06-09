卡森斯效應和配合度超乎預期！雲豹盼下一季「再帶NBA球員回來」

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雲豹隊過去不是沒有帶前NBA全明星等級的球員來到聯盟，「魔獸」霍華德前一季就曾加入這支球隊，不過雲豹最終的成績不能讓人滿意，例行戰績墊底，最終無緣季後賽。今年球季，雲豹還是決定要帶來卡森斯，同時在原台啤英熊的本土球員加入後，他們的戰力得到全面提升，球隊終於一舉登頂，拿下隊史首座總冠軍。
談到卡森斯帶來的巨大效應，顏行書坦言「沒想到」，對方全心投入其中，帶給他們球隊場上數據之外的提升，「Boogie（卡森斯）非常配合，他參與練球、主動和教練團溝通，在關鍵比賽鼓舞球隊，他做的比我們當初想像的還要更多。」
顏行書透露在季後賽對高雄全家海神的G3以及總冠軍賽對臺北台新戰神的G2和G3，這些關鍵比賽，卡森斯都在中場時演講鼓舞士氣，並且針對場上形勢做出分析，讓他們在下半場翻轉戰局、或是拉開分差，拿下勝利。
「見識到NBA等級的職業態度。」卡森斯加入台啤雲豹之後，效應不只是戰力提升，還包括球隊文化建立，顏行書透露，卡森斯非常樂於溝通，有什麼意見他一定會和隊友和教練團說，不會因為自己的牌子大就我行我素，他真的展現出一名職業球員該有的樣子，甚至超過了雲豹對他的期望。
卡森斯有機會續約？顏行書：尊重他意願
那麼卡森斯還有機會回來嗎？根據國外媒體報導，在台灣奪冠也在美國本土吸引了一些關注，有人認為他還可以拿底薪加盟一支NBA球隊，雖然卡森斯個人已表明無意重返該聯盟，但這很可能仍是一個有吸引力的選項。
對此，顏行書表示自己感覺起來卡森斯很喜歡台灣，重要的是他和隊友的相處都是真心誠意的，「從很多小細節看，他就是很和善的一個人，隊友都很喜歡他，但這種等級的球員，也是要看他個人意願。」
雲豹執行長張建偉曾承諾要每一年努力帶一名NBA球員回來，如今球隊奪冠，雲豹隊的經營理念仍沒改變，希望「帶給球迷最棒的籃球饗宴」。顏行書說，就像是今年卡森斯來台，看到他練球、比賽、與友相處的方式，自己都很樂在其中，相信如果他們每一年都帶NBA水準的球員來，那球迷絕對很享受其中。