吳卓源撇小三風波首復出！辣到驚見大腿根 仍遭酸：漂亮到想劈腿
被粉絲封為「鄉民老婆」的吳卓源（Julia）4月初時被拍到與男星朱軒洋在公園激吻，深陷「小三風波」。事情經過2個月後，吳卓源昨（8）日現身南台科大，參加校園演唱會，這也是吳卓源復出後的第1次公開演出，表現相當穩定，還時不時搔首弄姿、扭腰擺臀，重要部位還一度快要走光，讓全場學生嗨翻，事後還有不少學生在Threads上曬出演出片段，但還是有網友暗酸：「有夠漂亮，我都想劈腿了」、「朱軒洋有到場加油嗎？」
記者施以慧／綜合報導
只見吳卓源以無袖短版背心，搭配卡其色百褶裙，造型相當亮眼，在舞台上頗有女王風範，不過仍有部分網友開酸：「居然這麼快復出，下一個就是姓朱的那個巨嬰開始拍戲囉」、「我是123～三源！」但也有不少粉絲加油打氣：「源姐事後復出的第一場！ 還是一樣漂亮」、「不管怎樣，我喜歡有才華的人。」
吳卓源這次在南台科大的演出，表現超出預期，尤其在演唱成名曲〈買榜〉的抒情版時，狀態相當好，似乎一掃小三陰霾。而先前曾傳出因為形象問題，導致這場校園演出已遭取消一事，根據《三立新聞網》報導，經紀公司回覆證實，這場演出一切按照原定正常，否認取消一說。
事實上，吳卓源在爆出「小三爭議」後，不僅8月份的預計在北流的演唱會遭取消，甚至丟失所有代言，期間雖然有富商送暖，表示要邀請吳卓源到私人遊艇上開唱，不過被經紀公司回絕，表示目前只接校園演唱，可見吳卓源仍想回歸演藝圈。
而吳卓源這兩個月的「休假」，也傳出她天天待在家裡足不出戶，還日日以淚洗面，懺悔自己毀掉大好的演藝生涯，不過日前吳卓源終於重新開始寫歌，還在IG上發表新歌Demo，但仍有網友不願買單，並火力全開砲轟：「介入別人感情後，自彈自唱就沒事了是嗎」、「沒有人會永遠完美，但做錯道歉是基本欸」、「介入別人感情還想怎樣？」但也有暖心粉絲給予鼓勵：「歡迎回來」、「沒事的！這世界本來就很不友善」、「等妳好久」、「很開心看到妳回來了。」