獨家／「幽靈水晶」陳品瑄得暴食症　參加《青你》曝大陸選秀血淚

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陳品瑄國中的時候因為參加熱舞社，被老師看到天分，推薦她到各大經紀公司面試，原本很多家都有意要和她簽約，可是都得先過媽媽這關，陳品瑄笑喊：「我們家很迷信，媽媽都要拿去算命。」
找上門的公司可大可小，替張韶涵名曲〈歐若拉〉作曲的李天龍、前F.I.R.成員阿沁，還有捧紅翁立友、龍千玉、謝金晶的豪記唱片，不過最後不是因為媽媽算命算不過，就是對未來規劃不同，後來都沒成。
就在談妥公司後，機會降臨，到大陸參加選秀節目，她決定放手一搏：「那時候公司主要覺得，不管有沒有出道，去增加經驗也不錯。」和另外3位女孩，什麼都不懂，只帶了簡單的行李就去了，整整5個月沒用手機，連支付寶都沒有，買東西、叫外賣都不方便，還得靠其他參賽姐姐們支援，陳品瑄想起來還覺得好笑：「我們有偷跟其他姐姐借手機，輪流用20分鐘，那些姐姐都是有備而來，每天還會塞小零食到我們宿舍，辣條什麼的，都超肥！」
生理期三個月沒報到 暴食又催吐
剛去大陸時因為很努力練習，加上遇到疫情爆發空窗一個月，陳品瑄瘦到自己的理想體重，卻也因為過瘦，生理期三個月沒報到，便祕一星期，腰也因為練舞受了傷。
練習狀況是其次，讓她感到最痛苦的是，不知道自己到底表現得好不好，優點、缺點都看不見，只是埋頭苦練，陳品瑄這才說，剛入行當練習生時就得過暴食症，她說：「我42公斤算是最好看，那時候45公斤，我減肥減到，只要看到東西就知道熱量，像壽司，每一個口味我也都知道熱量，公司很常聚餐，這種狀況很難避免，但我就是不能吃那些東西，而且我會早上6點起床游泳。」
當時兩三個星期會回家一次，有次她無意間開了一包小零食，不知不覺一直吃，等她回過神來，桌上全部都是零食袋：「那時候我超緊張！就起了個念頭，上網查怎麼催吐，之後每一次我只要吃東西就催吐。」
她也發現自己的情緒很容易因為小事受到影響，她舉例有次只是朋友跟她借充電器，沒有在約定好的時間內還她，她就在家拍桌爆哭，陳品瑄知道自己不對勁，主動求醫：「醫生說我有點焦慮、躁鬱症，有吃藥控制，後來就慢慢好起來了。」媽媽也在身邊陪伴她，陳品瑄說：「要走這行，媽媽一定會擔心，會反對，但因為我很拚，我媽就覺得，好吧讓我去闖。」
《青春有你》紅遍兩岸 回台卻零工作
節目很紅，但陳品瑄並沒有因此獲得工作機會，雖然在節目中間，她的舞蹈實力被看見，獲得不少粉絲，還被主持人蔡徐坤點名誇獎，只是一起去的王承渲更受到關注，陳品瑄明白這種事情強求不來：「後來老闆就只想帶承渲去（大陸），因為請助理、住宿都太貴了，所以我們另外3個人，就在台灣等他一年，回來之後也只有出席過一次活動。」
陳品瑄自嘲，還好當時才20歲，沒有經濟壓力，否則空窗一年還真不知如何是好，是否會嫉妒、羨慕？她成熟地說：「剛回台灣的時候也覺得，為什麼老闆不給我機會一起去，但是想到最後都會歸咎於，可能是我做得不夠好吧。」
去年2023年，陳品瑄參加台灣的選秀節目《未來少女》，問起有什麼改變，她笑喊：「真的不能再胖下去了！」說到頭，女明星還是離不開身材管理的煩惱啊！不過這次她悟出新的道理，「這就是緣分，你在最紅的時候，不一定是狀態最好的時候，但狀態最好的時候，也不一定會紅。」
在《未來少女》的時候，她自認體態、狀態都不錯，但同團的成員年紀都偏小，最小的14歲，24歲的陳品瑄，怎樣也可愛不過她們，要怎麼看起來更搭，更和諧，在尋找自我風格的路上相對辛苦，她想到一個對比畫面：「錄影結束，大家都是爸媽來接，只有我是叫計程車哈哈！但如果是我女兒這麼晚還在外面，真的會擔心啦，妹妹們都這麼漂亮。」陳品瑄突然發表「家屬言論」相當可愛。
挑戰演戲 陳品瑄卻對台詞沒感覺「忘記怎麼哭」
陳品瑄之前為了去大陸休學一年，現在大五，就讀企業管理科系，她沒有念表演相關，怕要是沒紅，什麼都不會很難求職，說著說著，陳品瑄又想：「但久了之後發現，好像也沒辦法做別行，還是喜歡這個。」
現在她也在上戲劇表演課，剛開始，她對劇本、台詞都沒感覺，開心的、不開心的，對她來說都沒差，表演老師，同時也是線上演員的黃云歆發現了她的心牆，在補課時問她：「妳是不是都不會哭，不會表達情感，心牆很厚。」陳品瑄一聽瞬間爆淚：「已經好久沒哭了，以前壓力來了就爆吃、生病、哭，都發洩得出來，但當這些不順遂一直循環，就會變得越來越無感，那些不好的事情，不去理它，其實都會變成傷口。」黃云歆告訴她：「不哭不是一件好事。」
面對內心的傷痛，面對這些看起來不公平，卻又無處怪罪的現況，陳品瑄這才勇敢起來，找回該哭就哭，該笑就笑的自己，也懂得怎麼將經歷當成養分，投入在不同角色的生命歷程，她說：「唱歌跳舞，當然也不會停止，但24歲，我想讓自己會更多東西。」這一刻，她是真的感受到當一名演員內心的富足。
至於暴食症痊癒了嗎？她終於露出這年紀該有的笑容：「當然！就是都好了才敢講，就算變胖，也要用健康的方式瘦下去！」