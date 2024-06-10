日本「食人菌」病例破紀錄！「感染症狀、風險族群、治療」一次看

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針對食人菌，日本男足原先預訂到北韓出戰2026年世足資格賽，但遭平讓當局以日本流行「食人菌」為由終止比賽，萬芳醫院感染科醫師李文生說明，A型鏈球菌又分為 Alpha 和 Beta 和 Gamma 3類，而食人菌是「Beta 溶血型鏈球菌」，毒性非常強，源頭通常從水源、土壤開始，並散播在空氣中，若接觸到人體傷口，就容易被感染，或造成社區疫情。
🟡食人菌症狀
李文生指出，若感染食人菌後演變為重症，傷口很容易導致蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎，嚴重需要截肢保命，而細菌若入侵至血液，更會有「菌血症合併敗血症」，進而導致多重器官衰竭、急性腎衰竭、呼吸衰竭等，造成死亡風險。
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民則表示，一般人感染「暴發性A族溶血性鏈球菌」大多能康復，但幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者或身上有傷口等身體較虛弱的族群，感染後重症和死亡風險就較高。
🟡食人菌風險族群
李文生強調，台灣地處亞熱帶，細菌的傳播較旺盛，面對食人菌，平時有酗酒、睡眠不足、熬夜、因疾病導致免疫力低下的民眾要特別注意，這些族群若身上出現傷口，一不小心接觸到環境中的食人菌，就容易被感染。
🟡食人菌治療
針對食人菌的治療，李文生說明，基本上和蜂窩性組織炎的應對差不多，首先使用「抗生素」治療，輕症者一週即可康復、較嚴重可能要到兩週，演變至壞死性筋膜炎可能要治療一個月以上，搭配外科的清創手術，總結來說，一旦感染食人菌，還是「越早就醫越好」。
黃立民也補充，以台灣的情況來看，若真的出現傷口感染食人菌的情況，醫院大多能妥善處理，重症率和死亡率不高，但仍要提醒高風險族群特別留意個人衛生，避免不良的生活習慣等導致平時免疫力下降。