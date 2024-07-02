玩瓶蓋變台灣之光2／烤肉丟瓶蓋丟出興趣　他創社擺脫邊緣人標籤

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南臺科技大學瓶蓋棒球社創始人陳伯瑋回顧大學時期的自己，和許多大學新鮮人一樣，離開家鄉求學、沒有特定班級連結同學，讓他極度不適應新的生活，加上和當時女友相處的種種矛盾和分開的結局，陳伯瑋關起了心門，放任自己沈溺在網路世界，最長曾2個月沒出現在課堂上，逃避不想面對又痛苦的現實。
直到和兒時玩伴在烤肉時玩了整天的瓶蓋，陳伯瑋感受到許久不見的快樂，「不如我就在大學建個社團，創造屬於自己的舒適圈」。終於，從一開始的 Dcard 發起號召、通過學校申請、招生、成功的社群短影音行銷，南臺科大瓶蓋棒球社創立不到3年，就成了巔峰140人、甚至受邀日本參加比賽、各大節目爭相發通告的明星社團。
打開瓶蓋就像掙脫枷鎖 敞開心胸才能認識新的世界
「玩社團、辦活動讓我變得更快樂，這是真的，也是我從沒想過的」，陳伯瑋分享，大學前的他雖然是個宅男，但自認擁有開朗的性格，總能樂觀看待事物，但初期的大學生活卻讓他跌入深淵，看著其它同學成群結隊、享受群體生活，或許是出於嫉妒和羨慕，陳伯瑋當時真心認為「玩社團的人都是傻子，辦活動很浪費時間。」
創立瓶蓋棒球社是陳伯瑋接納新生活的第一步，招生、拉贊助、規劃社課，逼著他必須走離開網路世界與人互動，期間姊姊還帶著他參與教會活動，在父母給予孩子足夠的發揮空間、身邊冒出一個個願意為了共同目標揮灑汗水的夥伴後，陳伯瑋在大學社團這個「小型社會」中找尋到自己的定位和價值，一步步完成社團想達到的成就，甚至重拾對課業的專注。陳伯瑋：「就是這麼不起眼的瓶蓋，把我從深淵拉出來。」
從極度壓抑的失意青年，到現在可以在鏡頭前侃侃而談自己的經歷，陳伯瑋彷彿像是社辦中成堆的其中一個瓶蓋，原本拴在瓶口，在合適的契機下離開貨架，被擰開後沒了束縛，肆意地探索世界，甚至能決定想要的飛行路徑，成為自己心中理想的大學生，甚至在脫離學生身份後，成為社團指導老師。