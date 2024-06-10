不分晝夜划船60hrs！鍾瑶帶傷上陣 雷艾美許生日願望：登石垣島
實境綜藝節目《上船了各位！》，是今年夏天最瘋狂、最熱血的築夢冒險，昨（9）日7位藝人胡宇威、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、KID林柏昇、郭泓志終於從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程，這是一場體力與意志力的大考驗，不僅鍾瑶帶著手傷上陣，剛好碰上生日的雷艾美也許願：「今年的生日願望就是大家一起登石垣島！」
記者吳昕蓓／綜合報導
除了7位台灣藝人的參與外，此次節目中還有日本知名藝人羅蘭加入，身為應援團團長的他也將加入大家，一起划向石垣島，展現台日友好、一起幹大事！清晨7點藝人們集合於花蓮港準備入關出發，當被問及即將出航的心情與行前準備時，瑞瑪席丹表示：「心情很緊張又很亢奮，所以有點沒睡好。不過不管有沒有挑戰成功，大家一起奮鬥努力向前就很令人感動！是非常好的經驗。」
而在練習過程中時常暈船的蔡昌憲則直呼：「好像畢業旅行的心情一樣，昨晚睡睡醒醒好幾次，覺得好像已經睡很飽了，但其實沒有。」雷艾美為了出航的體力儲備都在吃，忍不住笑說：「這一週都在補碳水，狂吃爆米花、吐司、米飯等。」
鍾瑶日前因密集訓練划船而導致手部發炎，她提及傷勢，透露其實會擔心傷口影響划船進度，但現在有感到手部愈練愈強壯，應該是沒問題；團隊中較具計畫性的胡宇威，在出發前每天都在開會討論，不停地看海象、關心風向、浪況，擔心無法順利出航。郭泓志很感激地說：「除了自己有去拜拜祈求一路平安外，還有收到許多粉絲到各大廟宇幫忙求平安符，十分感謝大家的集氣祝福。」
KID則表示他們是藝能界史上第一批勇於接受這個挑戰的，所以真的一定要把它實現，目標大家一起把《上船了各位！》旗子插在日本石垣島上，創造歷史性的一刻。
由於8日是雷艾美生日，出發前KID與其他夥伴們齊聲祝福艾美：「生日快樂！」，雷艾美感動地說：「今年的生日願望就是大家一起登石垣島！」而在旁的蔡昌憲突然大聲告白：「今天是我跟老婆的六週年，老婆我愛妳！」閃瞎現場所有人，KID更接著說：「今天6月9日，69數字的組合很像雙魚座的符號，而我是雙魚座的人，所以這代表出海會很順利。」