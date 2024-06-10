黃偉哲攜手南應大登場索朗祭　歡迎北海道民眾來台南

日本北海道最盛大的祭典－YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；為當地最盛大也最悠久的祭典，台南市長黃偉哲特別率團參與除首度設置台南物產攤位外，也跟交通部觀光署合作設攤展出豐富的台南觀光資訊，積極爭取北海道民眾來台南一遊，黃偉哲也攜手參與索朗祭的台南應用科技大學舞蹈系團隊演出的同學一起出場，為他們打氣應援。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲也受邀在這次祭典壓軸的大賞表演前致詞，他向台下民眾介紹台南，並宣布台南送出365顆愛文芒果作為獎品給大賞獲獎隊伍，象徵一年365天、日日品牌是好日、日日都有台南味，台下則響起一陣歡呼。
黃偉哲表示，台南有悠遠的歷史及天然的地理優勢，兼具文化古都、農業大城、美食之都等盛名，最重要的是，台南的溫暖氣候非常適合來自北國的觀光客，而藉著這樣的機會，把台南的文化特色、觀光資訊、水果、農特產都帶到會場分享，讓北海道的朋友們認識台南、愛上台南。
黃偉哲在9日下午演出前為他們加油打氣，更跟他們一起出場，很高興有機會到現場幫演出同學們加油，看到南應大的同學們以精湛的演出站上國際舞台，以活力和熱情感染現場眾人，覺得非常感動。
這次代表台灣參與索朗祭的台南應用科技大學舞蹈系同學也以「龍來台灣」為主題，融合台南四百劍獅元素，為眾人祈福，並製作印有大大愛文芒果及「台南」字樣的旗幟，揮舞起來氣勢磅礴，獲得在場日本民眾喝采，也對台南留下深刻印象。
黃偉哲也在9日上午偕同觀光署拜會索朗祭組委會星野尚夫會長，對索朗祭邀請台南參與，且今年初台南主辦台灣燈會時索朗祭表演團隊特別來到台南演出，表達誠摯感謝。星野會長則表示2月份親自走訪後，非常喜歡台南，未來希望促成更多台南與索朗祭的交流。
值得一提的是，有位來自台南、目前正在北海道大學就讀博士班的同學，也參與了日本當地團隊在索朗祭的演出，特別在演出空檔趕來向黃偉哲致意，黃沝哲祝福她在北海道求學生活一切順利。