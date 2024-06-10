三日逾11萬人朝聖！法國生活節登網路熱搜許願明年再辦

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連續三日湧進11萬人參與法國生活節，「非常訝異活動號召力這麼大，市集熱度與買氣全出乎意料，已經開始期待明年再辦！」許多參與法式市集的品牌攤主盛讚活動整體氛圍開放熱情，也因此結交許多新朋友。
已經來台20年定居高雄的法國Ｆ先生表示，很享受市集氛圍、音樂表演，「尤其大義公園這個場地實在是太適合在好天氣下來場野餐了！」無意間發現法國生活節的英國情侶檔則表示，原本兩人只是剛好路過，立刻被法式音樂吸引，最後一天特別再來野餐，「生活節的精緻程度令人驚艷，明年一定會再來！」
KESSADA樂團認為「法國生活節在高雄」將是精彩故事的開始，期待能再次參加！台法混血爵士歌手張婷雅感動指出，從小夢想就是加強台法連結，因此受邀演出對她來說別具意義！
法國在台協會主任龍燁表示，這是法國與高雄之間合作的美好未來！感謝高雄市政府的支持，法國藝術家的參與以及所有熱情響應的法國朋友。
身為籌辦團隊核心成員，台灣法國人協會副會長毅禮（Elias Kazi）連三日都在現場，他表示莫大欣喜能參與此次的活動，「這證明台法間的合作默契，很榮幸與台灣人分享法國文化、音樂和美食。」
行政暨國際處長張硯卿表示，這是高雄市政府首度與法國在台協會、台灣法國人協會攜手合作，因為彼此都有為了深化台法互動、緊密交流的共同目標，高雄作為台灣的主要城市之一，未來也會繼續為台法關係努力，並和更多國際朋友拓展合作。