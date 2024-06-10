高雄與台南水資源聯合調度 南化水庫蓄水率突破75%
南化水庫為供應高雄、台南地區民生用水聯合調度重要水利設施 , 經統計今年1月至6月 , 提升蓄水量至6,726萬立方公尺，蓄水有效容量比達75%。相較4月間最低有效容量僅約25%已大幅提升，高市水利局表示，高雄地區水資源不虞缺乏 , 經由地面水、伏流水、地下水及水庫水聯合調度 ,可滿足每日150萬噸公共用，有效維持穩定供水。
記者郭凱杰／高雄報導
今（6/10）南化水庫,除歷經2波鋒面帶來雨水，也仰賴高雄自甲仙堰越域引取旗山溪地面水挹注， 近期高屏溪因梅雨鋒面強降雨 , 濁度曾達破萬以上NTU , 南化水庫自（5/26）起回送高雄供水累積294萬立方公尺 , 有效維持穩定供水。
高市水利局表示，高雄地區水資源不虞缺乏 , 經由地面水、伏流水、地下水及水庫水聯合調度 , 可滿足每日150萬噸公共用水。同時，水利署也於5月份完成曾文、南化水庫聯通管工程，可再由南化水庫北送至烏山頭水庫蓄存，經由串接既有南化、高屏聯通管 , 更進一步提升南部地區供水調度彈性 , 後續將持續配合開源、節流、備援及調度等各項水資源政策 , 以因應極端氣候的挑戰，確保高雄民生等各項用水無虞。