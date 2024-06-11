打造淨零城市 高雄旗美污水廠啟動全國首座碳中和計劃
為打造2050年淨零願景。高雄市政府以高雄市旗美污水處理廠（以下簡稱旗美廠）作為全國污水處理廠碳中和改善之示範廠，國土署補助7,000萬元，用以將旗美廠內耗能設施更替為節能設備，並新增建置太陽能光電系統進行太陽能發電，經由這次碳中和改善工程，可減少溫室氣體二氧化碳排放量每年達517,974噸。工程正進行設計中，預計於113年12月31日完工。
記者郭凱杰／高雄報導
依據2022年國家溫室氣體排放清冊報告指出，污水處理排放量佔環境部門總排放量29.7%，因此國土署推動污水下水道淨零排放策略，水利局也期盼未來藉由旗美廠之成功經驗，作為後續全國他廠碳中和淨零排放之示範及學習對象。
水利局表示，這次工程主要透過設備汰舊換新、創造新能源及智慧控制等三方面執行，藉由更換低能耗高效率設備以大幅減少廠內用電量，並透過廠內架設之太陽能板，提供廠區內用電，且額外生產之綠電可供中區污水處理廠碳權轉移使用，屆時可達到全廠零碳排，以實踐2030年減碳目標。
水利局指出，旗美廠作為全國污水處理廠碳中和改善之示範廠，日前已成為全國第一個公部門污水廠申請為再生能源發電業者，未來希望能再達成全國第一個公部門污水廠碳中和零碳排，以奠定全國污水下水道系統淨零排放之重要基石。