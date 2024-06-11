舜元漫漫生活節 攜手10大學激盪創意推動地方創生

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值得一提的是，舜元建設與國立勤益科技大學、中山醫學大學當天舉行了合作備忘錄正式簽署儀式，開啟三方就「創意（設計力）、創新（生產力）、創業（行銷力）」等議題的合作。期望經由異業合作再造地方生機、吸引地方青年回流、促進城鄉均衡發展。未來，三方將通過開設相關課程、培訓教師、共享空間場地、活動支援、業師協同教學、校外參訪、競賽評審及舉辦工作坊等多種形式，推動地方產業發展。
當天的賽事集結來自全台大專院校的學生組隊參賽，以地方創生為競賽核心，根據「在地農業、文化創意、地域特色」作為營運主軸，由參賽隊伍尋找符合主題之產品，運用所學之行銷策略，於會展現場進行展攤銷售，提出創意且可行的地方問題解決方案，提出永續性、公益性及在地共好性之地方創生事業構想，以加速並協助地方發展創生事業，讓大里增添嶄新的面貌。
參與的院校包括國立臺中科技大學、中山醫學大學、中國文化大學、國立臺北科技大學、朝陽科技大學、東海大學、國立勤益科技大學、國立澎湖科技大學、耕莘健康管理專科學校、嶺東科技大學、崑山科大等十所大學共24組團隊報名，賽事最終由「台中科技大學」奪冠，充分體現了學校教育與實務操作相結合所取得的卓越成果。
舜元建設開發部經理林龍文表示，大里擁有底蘊深厚的歷史文化，且周邊學區資源豐富，學術風氣濃厚，本次活動以感謝祭形式，除邀請「舜元出雲」住戶提前感受大里在地的魅力與熱情，也歡迎基地所在的東昇里及緊鄰的內新里里民一起同樂，迴響很熱烈，希望在與各大專院校的合作當中，透過學生創意的激盪與展現，為地方帶來全新活力！