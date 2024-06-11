「樂葵」端出全新套餐迎夏 匯集7大明星食材1500有找
端午節過後，時序進入三伏天酷熱季節，「Le Goût樂葵法式鐵板燒」換菜單迎夏，推出四道特色新菜，展現研發團隊對食材細緻的挑選及烹飪藝術的熱忱，完美迎合盛夏的熱情與活力。即日起至8月底，全台三家「Le Goût樂葵法式鐵板燒」同步上市，要讓饕客品味一場味覺與視覺共享的夏日盛宴。
記者金武鳯/台中報導
「Le Goût樂葵法式鐵板燒」以輕奢價格獲得饕客認同，短短一年多，已展店三家，每逢假日更是一位難求。隨著盛夏到來，樂葵全台三家同步換菜單，食材匯集有野生鬼頭刀、日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、日本A5和牛以及櫻桃鴨胸等七大明星食材，搭配台灣當季水果的酸甜，即日起端出全新夏季套餐。值得一提的是，由於日幣匯率走低，樂葵自動加碼，將美國Prime牛小排升級至日本A5和牛，升級不加價，大大提升性價比。
「Le Goût樂葵法式鐵板燒」夏季套餐，以清新湯品完美開啟；主廚巧妙結合了南法地中海的悠閒風情與台灣南部的豐富物產，推出「普羅旺斯西瓜綿海鮮湯」，獨特的湯底以西瓜綿、蛤蠣、番茄和鬼頭刀魚骨熬煮而成，鹽漬西瓜綿的鹹酸與果香交織，令人食指大動，紋甲花枝和紅條石斑的加入，更是增添了海鮮的鮮美。
另一道「炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬」，則透過鐵板的高溫精準鎖定了野生鬼頭刀的鮮味，搭配柚子陳皮醬和小茴香、新鮮檸檬汁，增添了清新的酸香，展現了海洋食材的活力與豐富層次。
重新詮釋經典義大利卡布里沙拉的「北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬」，將煎至外酥內嫩的干貝搭配紅白綠三色食材：番茄、莫瑞拉起司和無籽葡萄，台灣高山水蜜桃醬和巴薩米克莓果醋巧妙融合，為夏日帶來一道視覺與味覺的雙重盛宴。
「哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬」運用台灣夏季盛產的甜美哈密瓜，結合法式甜點的細膩製作技巧，在鐵板上淋上蘭姆酒，炙燒香蕉至外酥內嫩，底層則舖設細滑的哈密瓜雪酪，輕柔地覆上一層濃郁的香草牛奶醬，緩緩攪拌使質地均勻滑順，以法式桌邊烹調演繹，讓每一口都融合了優雅與創意，為炎熱夏日帶來甜蜜涼意。