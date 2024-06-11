夏克立才被法院認證家暴！黃嘉千「考慮練身體」 曝背後殘酷原因
女星黃嘉千和夏克立結婚16年，2021年底爆發婚變，黃嘉千指控夏克立家暴，男方卻不承認，雙方各執一詞，一狀告上法院，直到8日黃嘉千收到暫時保護令，夏克立也立刻為自己發聲，主張5點聲明，表示「情節並不實在」，而黃嘉千先前受訪時也意外吐露心聲，坦言最近打算要開始鍛鍊身體，以免遇到危險時會無法逃跑，讓人聯想到她的上一段婚姻。
記者吳昕蓓／綜合報導
據《壹蘋新聞網》報導，黃嘉千接受專訪時透露，自己不愛運動，但最近開始思考要鍛鍊肌肉保護自己，「遇到危險才有力氣跑。」談及自己的擇偶條件，黃嘉千也認為目前真的沒有，手上的官司都還沒處理完，她也不想要想太多，可能要等之後比較穩定了，才會開始思考這個問題。
事實上，黃嘉千過去控訴，在結婚期間，夏克立至少有6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，但夏克立對此堅決否認，甚至一度揚言提告郎祖筠、竇智孔等人，直到8日黃嘉千發文證實，「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」，夏克立坐實家暴指控。
對此，夏克立也火速在臉書發文回應：「感謝大家的關心，我已經不能公開發言或為自己辯護，否則可能觸法、被逮捕，祝大家端午節平安，好好跟家人團聚。」並發表5點聲明，強調自己無任何刑事犯罪紀錄，「聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分」，並呼籲外界不要對夏克立坐無謂的攻擊。
※【NOWnews 今日新聞
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