黃國昌逐條打臉覆議書 火力全開！痛批政院「自恃太上皇機關」
民眾黨立法院黨團今（12）日召開記者會，總召黃國昌質疑府院的國會改革覆議書昨晚才送到立院是「司馬昭之心」。他並就行政院所提窒礙難行的理由逐條「打臉」，強調行政院自己斷定法案違憲才是擴權行為，「自恃太上皇機關」。
記者林詠青／台北報導
黃國昌在記者會中指出，立院收到的覆議書羅列理由的水準，跟之前散播的造謠圖卡沒什麼實際差別，「令人非常遺憾」。他更質疑行政院擴自行權斷定法案違憲，還對立法院的審議程序指手畫腳，曲解憲法。黃國昌指出，賴清德在總統選舉時，曾大開支票強調總統有義務到立法院進行國情報告、接受立委國情質詢，現在卻核可行政院稱總統直接對人民負責，不對立院負責的覆議案，根本就是「自打臉」的行為。
民眾黨團今天也就覆議書內容一一回應，包括政院稱法案違憲窒礙難行，但釋字585號即有立院本於職權能享有一定調查權的解釋；政院稱修正條文立院審議程序有瑕疵、不符民主，但其實審議均有依法定程序歷經委員會、公聽會及朝野協商等。
針對人事同意權行使部分，黃國昌指出，政院覆議書提到被提名人若答覆不實，立法院不要同意任命就可以。他則質疑，按照民進黨的解釋，台灣的民主跟憲法已經淪落成被提名人有說謊的權利，「這樣離譜的主張，讓人不敢置信」。