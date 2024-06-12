龍俊亨控訴5年委屈！被捲入鄭俊英性侵案 怒喊：我被當作同類人
南韓藝人龍俊亨2019年被捲入鄭俊英性侵案，原以為世人已漸漸淡忘，但隨著今年初他與「小野馬」泫雅的戀情曝光後，2人戀情始終受到外界批評、輿論。今（12）日，龍俊亨突然在IG上發黑底照，控訴自己5年來遭遇的委屈，怒喊自己一直以來「被當作同類人」，同時也自責道歉，坦言自己一直以來的逃避行為。
記者楊慧玲／綜合報導
龍亨俊今日上午突發黑底文，提到5年前被捲入鄭俊英性侵案的始末，坦言自己確實收過一段影片，但因為當時群組中影片的預覽圖是黑色，因此當下他並沒有預料到會是性侵影片：「點開前我無法知道那是什麼影片，但我本可以挺身說出『停下來，這是不對的！』然而我卻沒這麼做，只是輕描淡寫地忽略了。」龍俊亨表示自己當時並沒有加入那些人所謂的「群聊」，更沒有參與性侵案。
因此，龍俊亨對於外界一直將他當作「鄭俊英性侵案群聊成員之一」，坦言自己十分無力，因為如何辯解都沒用，感到十分痛苦：「無論我怎麼解釋、無論哪篇報導，都把我當作和他們的同類人。所以，我沒有勇氣再次拿過去的事情來說，只是希望事情能落幕，而這段時間我也一直在逃避。」
龍俊亨當年是男團Highlight成員，事件發生後，龍俊亨坦言因為不想傷害最愛的夥伴們，因此選擇退團保護公司、保護成員不受施害：「當時我下定決心，在那個我曾經投入多年、對我來說意義非凡的珍貴地方，選擇退團。」龍俊亨也強調，自己會為過去的愚蠢行為贖罪並反省，同時希望負面批評和輿論不要波及他深愛的人及粉絲們。
龍俊亨的發文，被外界普遍認為是在保護女友泫雅，因為自從泫雅在社群平台上公開與龍俊亨的戀情後，一直不被外界所理解，因此飽受批評。不過泫雅並沒有因此被打倒，反而將在8月來台擔任中信兄弟的表演嘉賓，成為首位登上臺北大巨蛋開唱的韓國藝人。
※【NOWnews 今日新聞
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