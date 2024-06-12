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海盜火球狀元Skenes6局狂飆8K！追平「神之子」田中將大罕見紀錄

▲海盜今天作客挑戰紅雀，22歲火球狀元Paul Skenes6局狂飆8次三振，追平田中將大神紀錄，海盜9局上攻下關鍵2分，海盜終場以2：1險勝紅雀。（圖／美聯社／達志影像）
▲海盜今天作客挑戰紅雀，22歲火球狀元Paul Skenes6局狂飆8次三振，追平田中將大神紀錄，海盜9局上攻下關鍵2分，海盜終場以2：1險勝紅雀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟匹茲堡海盜今（12）日作客聖路易紅雀主場，22歲火球狀元Paul Skenes和35歲前讀賣巨人隊強投Miles Mikolas上演投手戰，Paul Skenes火球連發，主投6局無失分，還狂飆8次三振，海盜9局上攻下關鍵2分，海盜終場以2：1險勝紅雀。Paul Skenes生涯前6場先發登板飆出46K，僅出現6次保送，成為自1901年以來第2位達成生涯前6場先發至少45次三振、6保送以下的投手，前一位是2014年的洋基日籍好手「神之子」田中將大。

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火球狀元　人生勝利組

22歲火球狀元Paul Skenes可說是人生勝利組，不但大學女友Olivia Dunne「身材傲人」，IG擁520萬追蹤，並且還是體操網紅，而他也是第一指名選秀狀元。

Paul Skenes今年在3A繳出鬼神般數據，投27.1局就送出45次三振，防禦率0.99。他在大聯盟初登板就狂飆101英里火球，成為隊史最快球速的菜鳥。

Paul Skenes今天先發6.1局用103球，寫下生涯單場新高，被敲5安無失分，另外飆出8次三振且無保送，防禦率降至2.43。Paul Skenes目前投了60顆100英哩以上的火球，高居全聯盟先發投手最多，遙遙領先第2名天使火球男Jose Soriano的33顆。

此外，他生涯前6場先發登板飆出46K，僅出現6次保送，成為自1901年以來第2位達成生涯前6場先發至少45次三振、6保送以下的投手，前一位是2014年的洋基「神之子」田中將大。

海盜在9局上打破僵局，紅雀終結者Ryan Helsley控球不穩，一上來就投出保送，接著再被Andrew McCutchen敲出左外野安打，海盜無人出局攻占滿壘，Connor Joe擊出游擊滾地球先得分，下一棒Oneil Cruz敲出高飛犧牲打，打回第2分。


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