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立委控「機房業者」助綠營監控青鳥行動！黃國昌：要查不只王義川

▲立委徐巧芯控「機房業者」助綠營監控青鳥行動，立委黃國昌表示，要查的不只是王義川。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.12）
▲立委徐巧芯控「機房業者」助綠營監控青鳥行動，立委黃國昌表示，要查的不只是王義川。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.12）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外「青鳥行動」群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，卻也引爆監控人民風波。國民黨立委徐巧芯今（12）日踢爆王義川的資料來源恐來自於中華電信的子公司是方電訊，立委黃國昌則表示，要查的不只是王義川，而是5月27日跟王義川一起開會的人。

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立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請NCC、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。

徐巧芯質詢時指出，北檢上週已他字案將王義川列為被告，王義川說他有資料，竟然有辦法透過資料分析各個場合，參與者的政黨傾向。徐巧芯說，爆料人指出，5月27日民進黨的黨政主管會議上，包括民進黨代理秘書長、2位秘書長、民進黨新媒體中心主任詹賀舜、王義川都出席，會議中拿出一份是方電訊的資料，與王義川說有資料不謀而合。

徐巧芯指出，是方電訊從民國105、109年都有出售數據費用、數據分析、輿情監測給民進黨蔡英文政府，中華電信業務管理處副總經理林文智答覆說，是方電訊跟中華電信有合作關係，IDC（網路資料中心）租賃的部分按照客戶的需求，可能是使用中華電信的IDC機房，也可能是使用是方電訊的設施。

徐巧芯質疑中華電信講不清楚，中華電信的子公司為何會在選舉期間出售數據費用、數據分析、輿情監測給特定政黨，詢問中華電信有無要對是方電信作調查，有無撈個資的問題，提供給民進黨，林文智答覆說，是方電訊是中華電信的子公司，立委說的事項會回去了解。

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，5月27日王義川能在節目上大放厥詞，原來是民進黨一級主管拿著是方電訊給他們的資料報告，現在要查不是王義川，這些事情NCC都要去查。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗答覆說，NCC會針對電信事業部分去調查。

黃國昌再度質疑在民進黨執政之後，中華電信一片綠油油，吳彥宏任是方電訊董事長也是酬庸，並詢問NCC曾對是方電訊做個資檢查嗎？翁柏宗說，是方電信最主要業務是IDC，今天徐巧芯點出來，會即刻去了解。

民眾黨立委張啟楷質詢時表示，是方電訊自105年總統大選承攬輿情監測，到109年還有3筆費用，蔡明彥表示，相關資料有無做到去是別化要釐清，檢調已經在查，國安局沒有司法調查權。

張啟楷呼籲NCC去清查資料有無外流，翁柏宗表示，有關是方電訊的電信服務會去查。

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