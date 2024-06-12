立委控「機房業者」助綠營監控青鳥行動！黃國昌：要查不只王義川

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徐巧芯質詢時指出，北檢上週已他字案將王義川列為被告，王義川說他有資料，竟然有辦法透過資料分析各個場合，參與者的政黨傾向。徐巧芯說，爆料人指出，5月27日民進黨的黨政主管會議上，包括民進黨代理秘書長、2位秘書長、民進黨新媒體中心主任詹賀舜、王義川都出席，會議中拿出一份是方電訊的資料，與王義川說有資料不謀而合。
徐巧芯指出，是方電訊從民國105、109年都有出售數據費用、數據分析、輿情監測給民進黨蔡英文政府，中華電信業務管理處副總經理林文智答覆說，是方電訊跟中華電信有合作關係，IDC（網路資料中心）租賃的部分按照客戶的需求，可能是使用中華電信的IDC機房，也可能是使用是方電訊的設施。
徐巧芯質疑中華電信講不清楚，中華電信的子公司為何會在選舉期間出售數據費用、數據分析、輿情監測給特定政黨，詢問中華電信有無要對是方電信作調查，有無撈個資的問題，提供給民進黨，林文智答覆說，是方電訊是中華電信的子公司，立委說的事項會回去了解。
民眾黨立委黃國昌質詢時表示，5月27日王義川能在節目上大放厥詞，原來是民進黨一級主管拿著是方電訊給他們的資料報告，現在要查不是王義川，這些事情NCC都要去查。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗答覆說，NCC會針對電信事業部分去調查。
黃國昌再度質疑在民進黨執政之後，中華電信一片綠油油，吳彥宏任是方電訊董事長也是酬庸，並詢問NCC曾對是方電訊做個資檢查嗎？翁柏宗說，是方電信最主要業務是IDC，今天徐巧芯點出來，會即刻去了解。
民眾黨立委張啟楷質詢時表示，是方電訊自105年總統大選承攬輿情監測，到109年還有3筆費用，蔡明彥表示，相關資料有無做到去是別化要釐清，檢調已經在查，國安局沒有司法調查權。
張啟楷呼籲NCC去清查資料有無外流，翁柏宗表示，有關是方電訊的電信服務會去查。