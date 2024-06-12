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劉康彥遭打臉！新竹市府駁「棒球場土壤」謠言：去年就送去美國了

▲市議員劉康彥在議會總質詢進度，質疑這些土根本沒送美國實驗室，依然躺在悍創的辦公室裡面。對此，新竹市府也發出聲明回應，強調以於去年就送美國檢測。（圖／新竹市政府提供）
▲市議員劉康彥在議會總質詢進度，質疑這些土根本沒送美國實驗室，依然躺在悍創的辦公室裡面。對此，新竹市府也發出聲明回應，強調以於去年就送美國檢測。（圖／新竹市政府提供）

記者莊蕙如／台北報導

新竹市府去年5月第三度對新竹棒球場進行開挖，並強調要把挖出來的土壤送美國實驗室檢驗，昨（11）日市議員劉康彥在議會總質詢進度，質疑這些土根本沒送美國實驗室，依然躺在悍創的辦公室裡面。對此，新竹市府也發出聲明回應，強調以於去年就送美國檢測。

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新竹市議員劉康彥表示，去年5月31日，市府突襲式到棒球場採樣7包土，事後市長高虹安信誓旦旦對外說，採樣都送到美國實驗室檢測，結果至今拿不出5月份土壤採樣的檢測結果，高虹安表示第一時間送給廠商，廠商稱會轉送給美國實驗室。

劉康彥指出，根據工務處函覆，土壤僅供相關專業單位「參考」，更證實高虹安從頭到尾都在說謊，沒有送到美國就是沒有。

新竹市政府今嚴正駁斥謠言並澄清，新竹棒球場112年5月31日取樣土壤，已於去年即送美國專業實驗室檢測，且檢測結果與112年7月13日取樣之土壤性質並無不同。已於112年8月24日，將112年7月13日美方專家來台檢測之分析報告上網公開。

新竹市政府強調，報導所提五月之土壤取樣結果，送美方實驗室檢測後，確認均與七月土壤取樣、八月公開的美方認證報告中土壤檢測結果相同，均無法提供足夠的排水性能，均含有細小的石塵顆粒且太過緊實，均會升高球員受傷的風險，均未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準。

 市府指出，經中華民國棒球協會、新竹市立棒球場體檢會建議，為了解球場土壤性質，市府於112年5月31日啟動新竹市立棒球場土壤取樣作業，市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同統包廠商、監造廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等均到場全程參與。

市府表示，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本以密封袋密封，於市府各單位聯合勘驗後，第一時間送交義務協助之悍創運動行銷公司，請求其寄送至美國專業實驗室檢測。

 市府強調，高虹安市長於昨(11)日答詢議員並未說「112年五月棒球場土壤未送美國」，相關報導所載乃該位議員自行推論，並非事實。

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