劉康彥遭打臉！新竹市府駁「棒球場土壤」謠言：去年就送去美國了

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劉康彥指出，根據工務處函覆，土壤僅供相關專業單位「參考」，更證實高虹安從頭到尾都在說謊，沒有送到美國就是沒有。
新竹市政府今嚴正駁斥謠言並澄清，新竹棒球場112年5月31日取樣土壤，已於去年即送美國專業實驗室檢測，且檢測結果與112年7月13日取樣之土壤性質並無不同。已於112年8月24日，將112年7月13日美方專家來台檢測之分析報告上網公開。
新竹市政府強調，報導所提五月之土壤取樣結果，送美方實驗室檢測後，確認均與七月土壤取樣、八月公開的美方認證報告中土壤檢測結果相同，均無法提供足夠的排水性能，均含有細小的石塵顆粒且太過緊實，均會升高球員受傷的風險，均未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準。
市府指出，經中華民國棒球協會、新竹市立棒球場體檢會建議，為了解球場土壤性質，市府於112年5月31日啟動新竹市立棒球場土壤取樣作業，市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同統包廠商、監造廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等均到場全程參與。
市府表示，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本以密封袋密封，於市府各單位聯合勘驗後，第一時間送交義務協助之悍創運動行銷公司，請求其寄送至美國專業實驗室檢測。
市府強調，高虹安市長於昨(11)日答詢議員並未說「112年五月棒球場土壤未送美國」，相關報導所載乃該位議員自行推論，並非事實。