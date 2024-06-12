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Netflix神劇要來了！《奧術》第2季最新預告曝光　這幕讓粉絲心碎

▲菲艾與吉茵珂絲兩姊妹，因為種種誤會反目成仇，讓大批粉絲心碎。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）
▲菲艾與吉茵珂絲兩姊妹，因為種種誤會反目成仇，讓大批粉絲心碎。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）

記者潘毅／綜合報導

歷經三年等待終於盼到了！《英雄聯盟》遊戲IP改編動畫《奧術》於昨（11）日釋出第二季正式前導預告，官方更宣布第二季將在今年11月於Netflix上線，消息曝光也讓期盼已久的全球粉絲振奮不已。

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▲預告中暗示吉茵珂絲成為佐恩新一代的領頭者。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）
▲預告中暗示吉茵珂絲成為佐恩新一代的領頭者。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）
《奧術》是遊戲公司 Riot  改編自該旗下的熱門遊戲《英雄聯盟》的網路動畫劇集，2021年11月6日第一季正式播出，內容講述著光鮮亮麗的科技之城「皮爾托福」與充滿汙染、犯罪者的「底城區」佐恩之間的愛恨糾葛，以及遊戲角色菲艾、「爆爆」吉茵珂絲兩姊妹反目成仇的起源。

《奧術》第一季在權威影評網《爛番茄》上，一度拿到100％的新鮮度，評價相當之高，三年過去了，還維持著96％高水準，爾且還拿下金卷軸獎、艾美獎等殊榮。

由於《奧術》人物情感的刻劃相當成功，再加上第一季結尾斷在劇情最高潮之處，因此許多粉絲都盼望能快點看到第二季，但由於製作時程等因素影響，一等就是三年過去。

▲菲艾回到佐恩後，發現人事已非。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）
▲菲艾回到佐恩後，發現人事已非。（圖／翻攝Youtube＠League of Legends）
不少粉絲昨日看見最新預告公布後，紛紛留言大喊，「還以為也變有生之年系列，終於等到了」、「真的期待太久了」、「菲艾說妹妹已經死了，還改叫妹妹吉茵珂絲，那幕真的心碎了」。

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