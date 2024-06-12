羅志祥突然宣布重大喜訊！45歲生日當天迎「結晶」 給歌迷正能量
「流行天王」羅志祥今（12）日無預警宣布將推出第13專輯《舞狀元》，發片日選在7月30日45歲生日當天，且是他出道將滿30周年的重要之作，深具意義。羅志祥表示，專輯概念源自古代科舉制度的選才文化，元朝諺語:「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，放諸現代社會，意指經過多年努力而取得成功，希望透過《舞狀元》能帶給聽眾和歌迷們更多的正能量。
記者楊穎軒／綜合報導
睽違5年再發專輯，羅志祥說，《舞狀元》以「舞」比喻各行各業及人生，習舞之人練舞即練心，無論遭遇多少困難和低谷，每個人在自己的領域除了努力，更要堅持不放棄，終究有機會能夠一舉成名，實現夢想。此次，羅志祥親自擔任製作統籌、音樂總監，也參與6首歌的詞曲創作及音樂製作人，一切親力親為，往全方位音樂人之路邁進。
新專輯中，收錄3年間發表的6首話題單曲，有親自參與作詞的〈Trap Game〉、自省重生曲〈修羅〉、抒情感性的〈免死金牌〉，以及《2023 羅志祥演唱會EVOLUTION 台北站》的全新演唱會主題曲〈Don’t Be Late〉，還有與「最強新人」妙莎合唱的輕甜粉紅舞曲〈有點愛〉，另外精選4首全新單曲。
羅志祥透露，自己這次參與更多整張作品的製作與細節，「這次從收歌階段就開始參與，也在這次專輯擔任了製作統籌、製作人、詞曲創作的角色，除了有更多除了在舞蹈、表演之外的發揮，也有著很大的成就感，希望大家都能聽見這次的用心。」為帶給歌迷們更多驚喜，羅志祥特別為新專輯《舞狀元》準備完全不同於以往的獨特造型。
此外，明年2025即將迎接出道30週年的羅志祥，也計劃隨著發行新專輯，將舉辦闊別已久和全台歌迷近距離互動的簽唱會，只要歌迷購買《舞狀元》，都可以帶著新專輯和過去他出道以來發行過的所有專輯一起簽名，也是他為迎接出道30周年的感謝粉絲暖身活動，詳情敬請期待羅志祥官方社群及華納音樂官方社群。