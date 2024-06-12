金曲35／星聲代強勢回歸！最佳新人入圍者同台切磋 舞台熱力開唱
由文化部影視及流行音樂產業局主辦的演藝圈盛典《2024 GMA金曲國際音樂節》系列活動「GMA 金曲星聲代」相隔5年後再度登場，主辦方宣布將於6月28日、29日，在信義區香堤大道廣場舉行。集結了本屆金曲獎「最佳新人獎」的7位優秀入圍者同台切磋，在舞台上熱力開唱。
記者楊慧玲／綜合報導
活動首日28日晚間7點，7位本屆金曲獎「最佳新人獎」的優秀入圍者Jocelyn 9.4.0、Makav真愛、王ADEN、徐暐翔、鄒序、鳳小岳、鄭平等人，將在台上演出涵蓋多元音樂風格的曲風，搶先在《第35屆金曲獎》頒獎典禮前同台切磋，展現各自才華，提前為頒獎典禮預熱舞台。
除了7名入圍「最佳新人獎」的歌手外，29日當天下午2點主辦方也網羅華語樂壇內5組具潛力的新生代歌手及團體，包含創作歌手JOYCE就以斯、JUD陳泳希、全創作唱跳團體U:NUS、千禧年唱作新星呂允，以及嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面等人，以平均23歲的演出組合，為《第35屆金曲獎》頒獎典禮拉開序幕，展現歌壇新秀無所畏懼的一面。
睽違5年再度回歸的「GMA金曲星聲代」，將於6月28日、29日在信義區香堤大道廣場隆重登場，這場盛會不但是臺灣新秀歌手展現才華的平台，更是國內外音樂買家和策展人發掘潛力新星的絕佳機會，兩天活動皆免費自由入場，歡迎粉絲朋友們前來共襄盛舉，一起挖掘更多動人的新聲音。