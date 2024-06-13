2024微光馬祖將登場！7至9月光世代系列活動　探索四鄉五島之美

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去年受到各界好評的學生島嶼嘉年華，今年更擴大為週週有演出，馬管處表示，7月至8月期間每週都會在馬祖四鄉五島進行演出，這是鼓勵學生攜帶樂器踏上馬祖之旅進行一系列音樂演奏，今年特邀國立臺灣師範大學音樂學系、國立臺灣藝術大學音樂系及黎明技術學院演藝影視學群，除了固定每周六以北竿為主、週日以南竿為主，週一到週五則是不限定，不論是馬祖的碉堡、燈塔、餐廳、酒吧、甚至是機場或碼頭等地點都有機會聆聽到這些演出，這個夏天馬祖充滿青春活力，歡迎大家一起young起來。
馬祖的燦爛不只藍眼淚，還有星空、月光以及老酒，馬祖老酒滴滴質純，只送給最重要的人，眾所期待的微光馬祖音樂會，今年以微醺為主題，分別於7月19日(五)在南竿遊客中心旁景觀露台，由藥理詩詩以爵士二重奏開唱，接著是有著獨一無二的R&B唱腔，傳統中融入新意將台語歌帶入前所未有新境界的金曲歌手秀蘭瑪雅、台灣最知名拉丁爵士Salsa大樂團的臺灣拉丁重擊；9月6日(五)則於北竿馬鼻灣濱海公園，由知名小提琴家康妮媚用琴聲激起大家的微醺狂想、阿卡貝拉大賽金牌的人聲樂團Just Vocal Band，最後由古典結合現代來展現跨界國樂的無双樂團壓軸，週邊有微光市集、星空導覽，以及免費的微醺特調、老酒咖啡、老酒鬆餅等體驗品嚐，歡迎大家一起沉醉在馬祖的星空之中。
另以線上結合線下，串連馬祖四鄉五島，依年輕人喜愛將各島特色所設計的解謎關卡，7月至9月期間來到馬祖各島嶼的遊客帶著手機就可以一起來動動腦，解謎成功就有機會獲得南竿、北竿、莒光、東引各島限定限量的時尚木質開瓶器，攜帶方便，一只在手走到各處都可以很微醺的文創商品，不只如此，只要累積解謎關卡，就可參與「台灣-馬祖來回機票」及「iphone手機」抽獎，越早完成解謎，中獎機會越高。
10月5日(六)、6日(日)連續2天則有結合娛樂和軍事體驗的「鐳戰生存遊戲」，於充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情，為參與者打造的獨特運動，如同身歷其境地投入刺激的槍戰場景中，從7月到10月一連串豐富精彩的系列活動，歡迎大家與在地或各大旅行社聯繫規劃馬祖微光之旅。