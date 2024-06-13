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2024微光馬祖將登場！7至9月光世代系列活動　探索四鄉五島之美

▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）
▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）

記者林莞茜／綜合報導

為推廣馬祖多元豐富的旅遊魅力，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處串聯馬祖四鄉五島，結合戰地風光、閩東風俗、宗教文化、生態景觀等觀光活動，推出「2024微光馬祖系列活動」觀光署副署長林信任、馬祖國家風景區管理處長黃勢芳、馬祖觀光圈產業聯盟主楊曜誌、立榮航空副總經理陳永裕、易飛網董事長周昀生、采盟公司總經理周招霖、連江縣馬祖地質公園協會理事黃開洋等貴賓一同共襄盛舉，現場在專業調酒師的帶領之下，特調出一杯杯的夜光酒，酒杯裡微微透亮的藍光，彷彿在邀請大家開啟一段探索四鄉五島之美的微光微醺之旅。

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馬管處表示，馬祖的光世代已經登場，第一道「佛光」從4、5月所舉辦的媽祖在馬祖媽祖祭祀大典開始亮起；第二道是陸續在台灣辦理3場次旅展場要跟各地旅客們展現馬祖的「風光」；接著7月份重頭戲登場，更優質的學生島嶼嘉年華，延續去年學生蒞馬演出，今年擴大成為週週有演出的「潛光」；而時下年輕人喜愛的實境解謎．卡蹓一夏的線上遊戲，累積解謎關卡有機會抽到台灣-馬祖來回機票的「韶光」；今年以微醺為主題的音樂會更是眾所期待的「奇光」，最後10月份鐳戰生存遊戲，就要用「鐳光」來感受馬祖限定的戰地風情，將引領民眾進入一段全新的馬祖微光之旅。

▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）
▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）
去年受到各界好評的學生島嶼嘉年華，今年更擴大為週週有演出，馬管處表示，7月至8月期間每週都會在馬祖四鄉五島進行演出，這是鼓勵學生攜帶樂器踏上馬祖之旅進行一系列音樂演奏，今年特邀國立臺灣師範大學音樂學系、國立臺灣藝術大學音樂系及黎明技術學院演藝影視學群，除了固定每周六以北竿為主、週日以南竿為主，週一到週五則是不限定，不論是馬祖的碉堡、燈塔、餐廳、酒吧、甚至是機場或碼頭等地點都有機會聆聽到這些演出，這個夏天馬祖充滿青春活力，歡迎大家一起young起來。

馬祖的燦爛不只藍眼淚，還有星空、月光以及老酒，馬祖老酒滴滴質純，只送給最重要的人，眾所期待的微光馬祖音樂會，今年以微醺為主題，分別於7月19日(五)在南竿遊客中心旁景觀露台，由藥理詩詩以爵士二重奏開唱，接著是有著獨一無二的R&B唱腔，傳統中融入新意將台語歌帶入前所未有新境界的金曲歌手秀蘭瑪雅、台灣最知名拉丁爵士Salsa大樂團的臺灣拉丁重擊；9月6日(五)則於北竿馬鼻灣濱海公園，由知名小提琴家康妮媚用琴聲激起大家的微醺狂想、阿卡貝拉大賽金牌的人聲樂團Just Vocal Band，最後由古典結合現代來展現跨界國樂的無双樂團壓軸，週邊有微光市集、星空導覽，以及免費的微醺特調、老酒咖啡、老酒鬆餅等體驗品嚐，歡迎大家一起沉醉在馬祖的星空之中。

另以線上結合線下，串連馬祖四鄉五島，依年輕人喜愛將各島特色所設計的解謎關卡，7月至9月期間來到馬祖各島嶼的遊客帶著手機就可以一起來動動腦，解謎成功就有機會獲得南竿、北竿、莒光、東引各島限定限量的時尚木質開瓶器，攜帶方便，一只在手走到各處都可以很微醺的文創商品，不只如此，只要累積解謎關卡，就可參與「台灣-馬祖來回機票」及「iphone手機」抽獎，越早完成解謎，中獎機會越高。

10月5日(六)、6日(日)連續2天則有結合娛樂和軍事體驗的「鐳戰生存遊戲」，於充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情，為參與者打造的獨特運動，如同身歷其境地投入刺激的槍戰場景中，從7月到10月一連串豐富精彩的系列活動，歡迎大家與在地或各大旅行社聯繫規劃馬祖微光之旅。

▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）
▲在專業調酒師的帶領之下，調出一杯杯的夜光酒，邀請大家開啟一段探索馬祖四鄉五島之美的微光微醺之旅。（圖／觀光署）

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