泰坦號潛艇內爆5人全罹難　外媒揭公司「偷工減料、忽視警告」

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報導提到，海洋之門公司在設計和測試其潛水器「Cyclops 2」的過程中，就曾發現存在嚴重問題，但並未進行重新設計，而是繼續建造全尺寸版本的潛水器「泰坦號」，例如公司堅持持續使用碳纖維材料，儘管這種材質在理論上相當優越，但實測結果仍出現耐久問題。
同時，測試過程當中，海洋之門實際上數度發生「內爆」，但並沒有進行更多測試和調整來解決這些問題，根據部分電子郵件和內部文件顯示，該公司早期在設計階段曾經與華盛頓大學、波音公司等進行合作，但這些合作伙伴都沒有參與到最終完整版本的設計。
此外，公司內部也有「不鼓勵質疑」的企業文化，但凡質疑高層決策的員工都可能面臨解雇，報導稱這種管理風格導致某些問題遭到忽視，公司也無法有效解決已知問題，而海洋之門也持續使用具有缺陷的設計，而非進行必要的重新測試和設計，產生對安全的疏忽。
報導提到，匿名的員工和工程師透露，他們在至少4次的內部測試中親眼見證潛水器發生「嚇壞所有人的內爆」。負責監督該公司運營的洛奇里奇（David Lochridge）曾於2018年，向拉許提供一份品管檢查報告，詳述潛水器從圓頂密封圈到螺栓缺失、使用碳纖維船體等多方面的擔憂，甚至稱可以確信「泰坦號並不安全」，隔天卻遭到拉許解僱。
儘管事後洛奇里奇曾向當局檢舉有關泰坦號的事，但海洋之門執行長拉許卻反控告他違反合約，這起訴訟最終導致洛奇里奇選擇和解，還得向海洋之門支付了近10000美元的賠償，並簽下了一份保密協議。
根據內部文件指出，到了2018年，海洋之門公司已籌集了約900萬美元的風險投資，但真正的商機是鐵達尼號的觀光旅遊，執行長拉許原本計畫當年夏天進行6次探訪任務，每次任務將收9名顧客，費用為105,000美元，也就是光是一趟深潛任務就會為公司帶來近100萬美元的收入，而公司的成本估計僅為333,000美元。
然而在新冠疫情與屢次面臨實驗結果失敗後，海洋之門公開了新設計的潛水器樣貌，且急迫的想下水賺取收入填補這三年昂貴的延宕期，門票也漲至每人125,000美元，拉許於2021年起開始帶領付費客戶搭乘他潛水器前往探索「鐵達尼號」殘骸，而在2023年6月18日這次任務，拉許與另外4人所在的潛水器，下水不到2小時便與外界失去聯繫。