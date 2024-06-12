快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

Jerry West是史上唯一「敗方FMVP」！1969年總冠軍賽竟場均37.9分

▲洛杉磯快艇隊宣布，NBA歷史上最偉大的球員之一、洛杉磯湖人隊傳奇人物Jerry West去世，享年86歲。West被廣泛認為是 NBA 史上最出色的球員之一，他以史上唯一一位總冠軍賽敗方獲得FMVP的球員而被銘記。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇隊宣布，NBA歷史上最偉大的球員之一、洛杉磯湖人隊傳奇人物Jerry West去世，享年86歲。West被廣泛認為是 NBA 史上最出色的球員之一，他以史上唯一一位總冠軍賽敗方獲得FMVP的球員而被銘記。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯快艇隊宣布，NBA歷史上最偉大的球員之一、洛杉磯湖人隊傳奇人物Jerry West去世，享年86歲。West被廣泛認為是 NBA 史上最出色的球員之一，他以史上唯一一位總冠軍賽敗方獲得FMVP的球員而被銘記。退役後他在總管職務上也有輝煌生涯。

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1969年湖人輸搶七丟冠　但West獲選FMVP

West於1938年5月28日出生在美國西維吉尼亞州，在1960年的NBA選秀中他以首輪第2順位的身份被洛杉磯湖人隊選中，West的職業生涯全部都在湖人隊度過，他在1973-74賽季後正式宣布退休 。1979年，West入選了奈-史密斯名人堂，1983年，湖人隊退休了West的44號球衣。

在14年的球員生涯中，West連續14次入選NBA全明星陣容並，12次入選最佳陣容（10次一陣、2次二陣），4次入選NBA最佳防守陣容第一隊，1970年奪得NBA得分王，1972年獲得NBA助攻王。

1968-69賽季，湖人和宿敵塞爾提克在總冠軍賽相遇，雙方大戰7場，最終塞爾提克以4：3勝出，West成為NBA史上唯一一位以輸球者身分拿下NBA總冠軍賽MVP（FMVP）的球員，他那個系列賽場均37.9分4.7籃板7.4助攻。1972年ㄊ隨湖人贏得生涯唯一一次NBA總冠軍。

West退役後轉戰管理職　也有輝煌成就

作為球員退休後，他首先留在湖人隊擔任總教練，後來擔任總經理，最終在擔任球隊管理層又贏得了6次總冠軍。West善於觀察球員潛力，隨後在金州勇士隊擔任顧問，贏得了另外2座總冠軍。

West是過去幾周內第2位去世的NBA傳奇球星。另一位名人堂球員Bill Walton於美國時間5月27日去世，享年 71 歲。West生涯共出賽932場，合計拿下25192分。場均27分、5.8籃板6.7助攻，投籃命中率47.4%，罰球命中率81.4%。

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