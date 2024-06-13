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台灣餃子征服歐洲！奇美砸億元赴波蘭設廠　每月量產2500萬顆水餃

▲奇美砸億元赴波蘭設廠，今年8月起每月量產2500萬顆水餃。（圖／記者鄭妤安攝）
▲奇美砸億元赴波蘭設廠，今年8月起每月量產2500萬顆水餃。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安/羅茲報導

我國食品龍頭企業之一的奇美食品，近10多年來經營海外市場，版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲，新加坡、及南非等國出口，並獲得多項國際品質認證。最近2年更積極進軍中東歐市場，但因受限歐洲法規，不能進口含肉產品，奇美遂於去（2023）年12月7日與波蘭具有30年歷史肉類食品大廠SuperDrob集團簽約合資，就地取材，合作生產水餃、點心等肉類麵食產品，未來更將開發全系列產品逐步擴大市場版圖。

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目前奇美與SuperDrob位於波蘭羅茲的廠區生產線設備陸續到位，最初會以水餃為優先，工作分配由SuperDrob負責管理生產，由於台灣含肉食品無法銷往歐洲，故將在地化的產品權限交付給當地，銷售、研發則交由奇美，最快8月開始量產，每月約生產2500萬顆，之後再陸續加入其他如燒賣、小籠包、春捲等消費者接受度比較高的產品。

奇美食品於2019年首度邁出台灣，在菲律賓建廠，學習到「經營在地口味」的重要性，此次選擇開始佈局歐洲，且以波蘭作為起始，主要是因看好歐洲市場成長快速，且從建造工廠的觀點看，人員工資不能太高，而波蘭工資與歐洲他國相比較低，再者，波蘭與台灣工作習慣類似，波蘭員工勤勞，其他歐洲企業也喜歡用來做波蘭的人力，另外，波蘭治安優於歐洲他國，工作環境良好，奇美認為，台商來此地投資相當合適。

奇美食品總經理宋宗龍表示，這次跨足歐洲，與波蘭當地雞肉供應大廠合資設立熟餃子生產線，會先供應原有客戶，餃子商機仍在攀升，期待與SuperDrob的合作能讓奇美有機會將產品供應至它們的主流市場，現在歐洲餃子的主流市場由日韓企業拿下，盼台灣廠商登歐後，也能佔有一席之地。

目前奇美食品已銷售至英國、法國、德國、西班牙、比利時等，希望旗下產品能銷往整個歐洲。 奇美現有通路多為各地的亞洲超市，主流通路是好市多，也會賣進餐飲業，其中餐飲業需要求量大，毛利也不錯。

此次計畫是由Superdrob主動找上門合作，整體合資金額約達2億，奇美約佔1億左右。宋宗龍透露，未來在佈局波蘭的規劃上，還會再加碼投資，也在菲律賓買了第2塊地要建廠，未來也考慮跨足美國。

針對台歐食品合作，外貿協會董事長黃志芳表示，看準歐洲是台灣軟實力可以好好發揮的市場，奇美在波蘭的投資，是最好的證明與典範。歐洲市場具高單價、高消費特性，台灣食品業在歐洲的足跡愈來愈廣泛，將來貿協將持續與台灣食品業者以及連鎖加盟協會合作，讓台灣飲食軟實力進一步發揚光大。

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