快訊／Kristaps Porzingis將缺席總冠軍賽G3！主帥透露傷勢情況

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根據塞爾提克官方昨日公布的傷情，Kristaps Porzingis在前一戰遭遇左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼。這次傷勢與先前右小腿的傷勢無關，他昨日也被球隊列為出戰成疑，今日則是確定將不會出賽。
Porzingis昨日則強調，他很想打比賽，也會盡可能出戰，除非球隊決定不讓他上場，「我不知道具體情況，這是留給醫務人員的事。就我個人而言，沒有事能夠阻止我上場，除非我被球隊告知不能參加比賽。」
塞爾提克主帥談Porzingis 稱缺陣是醫療團隊做的決定
談到Kristaps Porzingis將缺席本場比賽，塞爾提克主帥Joe Mazzulla說到：「這不是他能夠控制的，這是醫療團隊的決定。他們看著他做了一些測試，醫療團隊說感覺不太對勁。」至於G4Porzingis能否出賽，Mazzulla則表示「他處於每日觀察狀態，我們會觀察他明天，以及之後的身體情況。」
獨行俠隊總教練Jason Kidd賽前也接受訪問，談到Porzingis缺陣會帶來什麼影響，「他們（塞爾提克）已經習慣了沒有Porzingis，我覺得他們不會做太大的調整。這輪系列賽之前Porzingis也曾缺陣，但他們也贏下來了。」