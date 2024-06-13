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快訊／Kristaps Porzingis將缺席總冠軍賽G3！主帥透露傷勢情況

▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，因左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，今(13)日總冠軍戰G3確定將缺席。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，因左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，今(13)日總冠軍戰G3確定將缺席。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽第三戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，前2戰打完後由塞爾提克取得2：0領先，此戰他們要力拼聽牌，至於獨行俠則是要避免陷入絕境。而根據名記者Shams Charania稍早透露，綠衫軍主戰前鋒Kristaps Porzingis將因傷缺席本場G3，這無疑將會影響到塞爾提克的戰力，主帥Joe Mazzulla隨後也接受媒體訪問，表示「這是醫療團隊做出的決定。」

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Porzingis遭遇韌帶撕裂傷　確定缺席今日G3

根據塞爾提克官方昨日公布的傷情，Kristaps Porzingis在前一戰遭遇左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼。這次傷勢與先前右小腿的傷勢無關，他昨日也被球隊列為出戰成疑，今日則是確定將不會出賽

Porzingis昨日則強調，他很想打比賽，也會盡可能出戰，除非球隊決定不讓他上場，「我不知道具體情況，這是留給醫務人員的事。就我個人而言，沒有事能夠阻止我上場，除非我被球隊告知不能參加比賽。」 

塞爾提克主帥談Porzingis　稱缺陣是醫療團隊做的決定　

談到Kristaps Porzingis將缺席本場比賽，塞爾提克主帥Joe Mazzulla說到：「這不是他能夠控制的，這是醫療團隊的決定。他們看著他做了一些測試，醫療團隊說感覺不太對勁。」至於G4Porzingis能否出賽，Mazzulla則表示「他處於每日觀察狀態，我們會觀察他明天，以及之後的身體情況。」

獨行俠隊總教練Jason Kidd賽前也接受訪問，談到Porzingis缺陣會帶來什麼影響，「他們（塞爾提克）已經習慣了沒有Porzingis，我覺得他們不會做太大的調整。這輪系列賽之前Porzingis也曾缺陣，但他們也贏下來了。」


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