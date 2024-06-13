路易莎撤回上櫃申請！股東會上宣稱「2025年再來」 年底進軍美國
2021年登錄興櫃的本土連鎖咖啡品牌路易莎，上（5）月22日重訊宣布撤回股票上櫃申請案件，並稱將在適當時機再重新提出申請，路易莎今（13）日舉行股東會，董事長黃銘賢表示，預計明年再重新申請上市櫃，同時海外布局逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，也即將開設第2間門市，另今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。
記者林莞茜／綜合報導
路易莎日前公告第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，營業毛利2.52億元，毛利率44%，年增12.9%，毛利率44%，比去年同期提升4個百分點。歸屬於母公司業主淨利3068.1萬元，年增10.33%，每股純益1.5元。據集保統計，股東人數將近7000人，也在去年12月送件申請轉上櫃交易，不過卻在5月22日無預警發重訊，宣布撤回股票上櫃申請案，但也強調撤回上櫃申請案對本公司財務及業務並無重大影響。
路易莎董事長黃銘賢在今日股東會上表示，下半年將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰，新加坡首店成績亮眼，位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8 的第二間門市即將開幕，今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。另同時推出雲端智能點餐、自動化製作設備等，提升門市消費體驗。
路易莎指出，將待組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃，未來每年目標展店 40-50 家，並持續開拓軌道商機，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等。