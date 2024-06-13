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美Fed降息只是狼來了？法人點出可能時間點　建議投資這樣操作

▲美國聯準會（Fed）利率連7凍，今年更可能只降息1次，法人也提出最新看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）利率連7凍，今年更可能只降息1次，法人也提出最新看法。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）如市場預期連續7次維持利率不動，但暗示年內降息1碼，法人認為，若未來幾個月若通膨繼續取得進展，或就業市場開始轉弱，聯準會有機會年內降息1次，建議投資以全球優質股息策略，搭配優質債券做為資產核心首選，並看好日股與科技股展望。

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美國聯準會一如市場預期，將聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%目標區間不變，這也是聯準會連續7次維持利率不動，讓基準利率繼續處在23年高點。不過，聯準會上調通膨預估，將2024年核心個人消費支出物價指數（PCE）預估值上調至2.8%，高於先前預測的2.6%；2025年通膨率預為2.3%，高於先前的2.2%。此外，聯準會主席鮑爾表示，雖然通膨仍處高位，但對近期通膨的論述則從「缺乏更多進展」，這次調整為「2%的通膨目標取得小幅進展」。

至於美國聯準會對經濟展望仍維持樂觀，經濟成長率預估中位數方面，今年維持在2.1%；明年亦保持在2%；長期水準持平在1.8%不變。失業率預估中位數方面，今年維持在4%；明年由4.1%上調至4.2%；長期水準由4.1%上調至4.2%。

不過，美國聯準會也暗示今年將降息1碼，從點陣圖顯示19位官員利率預估中位數落在今年降息1碼，2025年預估降息幅度由3碼增加至4碼，2026年預估維持降息4碼。長期利率預估中位數由2.6%上修至2.8%，為連兩次經濟預估摘要（SEP）預估上調。

至於降息點取決數據表現，聯準會希望有更多證據顯示通膨正回落至2%的目標，才再開始降息，主席鮑爾表示目前的通膨數據還不足以給聯準會降息的信心，過早或過度降息可能會導致通膨進展的逆轉；所有官員都同意，聯準會的降息時間表將取決於數據表現。

富達國際宏觀與戰略資產團隊分析，聯準會如預期維持利率不動，然而最新的利率點陣圖與3個月前相比，顯示2024年將降息1碼，此低於市場預估的2碼，儘管5月CPI通膨年增率低於市場預期，聯準會對於未來利率政策路徑看法較為謹慎。

由於美國聯準會主席鮑爾在會後記者會已強調「未來經濟數據表現」的重要性，特別是通膨數據的表現，因此，富達指出，聯準會現階段暫不會對貨幣政策進行預估，未來利率政策將取決於經濟數據表現，而市場也將維持依賴數據走勢進行判斷。

富達對於聯準會降息時間點預估，較市場預期時間點稍晚，但富達國際宏觀與戰略資產團隊認為，如果接下來夏季幾個月通膨可以繼續取得進展，或者就業市場開始走弱，今年內降息1次的機率將提升，儘管如此，美國的經濟仍維持相當韌性。

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