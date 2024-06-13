媲美韓國星空圖書館！網銀基金會「拾本書堂」成網紅私藏打卡點

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為了提供民眾借閱書籍及社區活動的好去處，藏身在泛娛樂集團網銀國際位於台中大里軟體園區技術中心一樓的拾本書堂，有別於一般企業大樓不對外開放的作法，讓周圍居民或是來往的訪客都可以進到這個寧謐療癒空間，徜徉在美妙的書海中。
這個想法最開始是由網銀國際董事長蕭政豪發想，他希望以開放思維將這片與綠地共築的空間，對外開放與周圍居民分享。而網銀基金會執行董事陳大鈞規劃，從公益的角度出發，兼具空間使用效益極大化考量下，期望以書作為串起人與人交流媒介的「拾本書堂」誕生。陳大鈞表示，期望透過拾本書堂讓企業融入在地，甚至服務附近社區，與鄰里建立良好互動。
拾本書堂最大的特色，就是一走進裡頭，彷彿置身哈利波特的霍格華茲圖書館，外界的喧囂被瞬間隔離，心靈立時感到沉靜舒緩。整片落地玻璃則巧妙地將戶外的綠地借景進圖書空間，挑高的設計明亮舒適，讓人感到心曠神怡。一旁的餐飲區，不時飄出咖啡香，又引人錯覺恍如置身文青咖啡館，整個圖書館媲美韓國星空圖書館。
同時，拾本書堂有別於一般規矩排列的公共圖書館，這裡的空間設計相對靈活有彈性。其中錯落的漂亮植栽，更為偌大空間打造出許多有趣的角落，每個小角落都有不同的特色感受，也因此吸引不少打扮入時的IG網美，來此打卡拍照。
除了空間外，拾本書堂以募書的方式充實館藏，目前有4萬多本藏書，皆是募得的結果。陳大鈞表示，自己過去曾在立院工作，因此登高一呼邀請眾多政治人物捐書，包含總統賴清德、立委蔡其昌都是「捐書大戶」。並邀請國立圖書館研究員當顧問，依專業圖書歸類方式，從文學、藝術、財經、繪本等類型，甚至是青少年最愛的漫畫區都有。
不僅如此，拾本書堂有一部書車裝載著提供民眾免費索取的書籍，可以自行取用。而為了讓書的生命力延續，有機會讓更多人閱讀、循環使用，每週三、六都會舉辦「換換書」活動，民眾只要帶著7成新以上保存良好的書籍，就能到拾本書堂進行交換，把喜歡的書帶回家。此外，也會不定時舉行藝文活動，如音樂會或畫展，邀請民眾一起來參與體驗。