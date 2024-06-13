金曲美聲9m88演繹椎名林檎！本人就在台下　後台巧遇被誇：好棒

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被問到如何駕馭這首超難演繹的歌曲，9m88表示自己是靠著土法煉鋼的「圖像式記憶法」來背歌詞，9m88謙虛地表示：「雖然平常有在練日文，但還沒到聽說讀寫樣樣行的地步，所以我先去了解熟稔歌詞的意思，然後發想一個自己才懂的手語小舞蹈，這首歌用圖像式記憶法，邊練唱邊做那個動作去記歌詞。」正因為靠著努力學習及練唱，讓9m88一唱不僅驚豔四座，更讓這位日本天后稱讚連連。
事實上，9m88在演唱期間不僅獲得滿堂彩，她在演出當下也不知道原唱本人就在台下，當她得知偶像就在台下聆聽她的演唱時，9m88開心地直呼：「我完全沒有預料她（椎名林檎）會來！是我下台後導演才跟我說，馬上飛奔到後台跟她打招呼，她本人超親切，還一直跟我說『很棒！』」9m88也表示：「真的是一次很難忘的表演經驗，也是上天送給我一份很棒的禮物！」
剛入圍金曲歌后的9m88運勢超旺，除了受邀到日本東京的3場活動獻唱外，還到香港參加KKBOX香港風雲榜頒獎典禮的演出，6月中更將飛往韓國出席音樂季的表演，行程馬不停蹄。9m88被問到她被歌迷視為能夠問鼎歌后的黑馬，是否有信心時，9m88表示：「入圍就很開心！很開心且榮幸可以跟這群很棒的音樂人一起入圍，比起先前入圍新人獎，這次不但覺得不緊張，感覺又更自在些。這次想要開開心心地去金曲盛會，跟粉絲一起分享入圍喜悅。」
再問平常「衣Q」過人的9m88目前對於準備金曲紅毯「戰袍」有什麼想法，她笑說：「已經開始跟造型師挑論服裝，小露腿是一定要的，然後最近也開始勤加運動，希望有一個很好的體態身型，在紅毯上可以漂漂亮亮地拍照！」