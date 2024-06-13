郭書瑤流出「開嘴翻白眼照」超崩壞 粉絲嚇傻：得罪攝影師嗎？
藝人郭書瑤（瑤瑤）先前因為積欠管理費而鬧得沸沸揚揚，怒撕住家大樓電梯裡面的公告也被監視器拍下，過往正面的甜美形象大受影響，不少粉絲也都對她的行為感到相當驚訝。而瑤瑤近日在挺過負面風波後，她也透過社群發文祝福中國的考生們，並搞笑曬出自己崩壞的照片，讓網友驚呼：「是得罪攝影師了嗎？」
記者洪生儒／綜合報導
郭書瑤先前參加中國的女性音樂競演真人秀《乘風2024》（又稱為《浪姐5》），積極拓展中國市場，而她最近也透過微博發文曬出一系列美照，並在貼文中祝福中國的考生，「準備高考也不要忘記好好吃飯休息，心情好狀態就好，吃點身心放鬆高熱量的食物也是可以的！大家加油～祝所有考生金榜題名，都會有好消息的。」
從照片中可以看到，郭書瑤身穿短板牛仔外套，內搭白色貼身短版上衣，下半身則是穿著牛仔裙，露出性感的腰部曲線，吸引了不少粉絲的注意。不過，郭書瑤絲毫也不在乎偶包，直接將自己張嘴翻白眼的崩壞照也一併PO出來，反差的照片引起大票網友關注與討論，大家紛紛留言表示：「感覺得罪攝影師哈哈哈哈哈。」、「這組照片真的好好看太喜歡了」、「姐姐你是真敢放照片啊！啥造型都往上整啊」、「真是漂亮極了！超級可愛呀」、「最後那張誰拍的？太壞了」、「瑤老師什麼時候回來唱跳。」