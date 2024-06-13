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Luka Doncic不防守？多名美記發文抨擊　網笑：Hauser都能一步過

▲NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，獨行俠一哥Luka Doncic全場攻下27分，但他在防守端上卻多次漏人，讓對手輕鬆拿到分數，在賽後也遭到多名美國記者抨擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，獨行俠一哥Luka Doncic全場攻下27分，但他在防守端上卻多次漏人，讓對手輕鬆拿到分數，在賽後也遭到多名美國記者抨擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰綠衫軍末節一度握有21分領先，卻被獨行俠追近至1分差，一度有望逆轉比賽，但最終還是穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，系列賽取得3：0的聽牌絕對領先。而獨行俠一哥Luka Doncic此戰雖然在進攻端上貢獻27分，但他的防守能力與態度，卻被許多美國記者抨擊，認為Doncic「只進攻不防守」，也有許多網友笑稱，「就連Sam Hauser都能一步過掉Doncic。」

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Doncic此戰提前6犯離場　關鍵時刻只能在場下

Luka Doncic本場比賽上場37分鐘，共出手27投11中，三分球則是7投僅1中，得到27分6籃板6助攻，但他在末節關鍵時刻因犯滿關係，提前退出比賽，最終也無緣幫助球隊搶勝

進攻端不成問題　但Doncic防守態度卻很消極

而Doncic雖然還是拿下27分，但在防守端卻能看出，他時常漏掉自己要對位的球員，甚至多次被對手的替補球員「一步過」，讓對方輕鬆地切入禁區拿到分數，或是透過分球找到好的出手空檔，這些都讓球隊在防守端上付出代價。或許防守不是Luka的強項，但他的態度似乎確實出現一些問題

《ESPN》記者Brian Windhorst賽後就痛批的Luka Doncic防守態度：「如果Luka想要成為一個贏家，他就必須把在這屆總冠軍賽上發生的事情，當作一次寶貴的學習經驗。他的防守表現令人無法接受，他對待裁判的方式也在讓他的球隊遭受損失，下戰G4他欠獨行俠一場勝利。」

NBA記者Trevor Lane也發貼文表示：「Luka Doncic在這個夏天必須致力於防守，他有成為聯盟MVP的天賦，但他不能在防守端那麼消極，成為球隊的負面因素。」記者Frank Isola也點評到：「Luka在進攻端的投入，與他在防守端的努力相比，是『有些人拿錢彈鋼琴，有些人拿錢扛琴』的完美例子。」


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