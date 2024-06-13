史上最貴iPad台灣今開賣！最快6/20到貨　電信專案價最低3890元起

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新iPad Pro配置最新的M4晶片，性能、效能都能有更好表現，螢幕部分，提供13吋和11吋螢幕，配置全新Ultra Retina XDR 顯示器，可支援1000 尼特全螢幕亮度，大容量更首度提供全新 Nano-texture 玻璃選項，在散射環境下可以減少眩光。螢幕除了大之外還超薄，11 吋機型厚度僅 5.3 公釐，13 吋機型更只有5.1 公釐，搭配2024 蘋果開發者大會甫公布的「Apple Intelligence」功能，有效提升工作與學習效率。
新iPad Air首次推出兩種尺寸11吋與13吋，搭載Apple自家M2晶片處理器，能夠實現更高效能並具有出眾的AI運算能力。外觀輕薄有型、方便攜帶，相當適合在移動間完成工作或學習。此次蘋果也將1200萬像素超廣角前置相機改配置於橫向邊緣上，可支援「人物居中」功能，無論透過FaceTime與家人朋友視訊，或是參與視訊會議，皆能提供完美的視訊通話體驗。
遠傳同步開放網路門市預購，即日起至6月23日預購全新iPad搭配月租最低只要599元起，預購期間再享超值專案價，iPad Air 11吋WiFi版128GB，搭配指定資費專案價最低只要3890元。除了全新iPad之外，活動期間新申辦、攜碼申辦遠傳指定5G平板專案，享平板+3C商品超值絕配價，月付799元，即可以專案價990元入手iPad 9代＋AirPods，如搭配月付999元方案，直接0元帶回家。搭配月付999元方案，升級入手iPad 10代，搭配AirPods只要1290元；如搭配原廠Apple Pencil，合購專案價0元。