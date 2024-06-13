《原子少年2》香港街頭驚喜亮相　首輪投票TOP 3出爐

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《原子少年2》與hidol攜手推出獨家投票平台。目前，配合賽制「六顆遙遠的星球」的首輪投票活動，已經在6月11日下午3點上線。在投票平台正式上線的同時，便吸引大量粉絲熱情參與，甚至因為短時間內湧入網站的人數過多，也導致投票系統短暫癱瘓將近一個小時。充分展現粉絲朋友們對於《原子少年2》以及參賽選手們的熱烈支持和期待。
截至目前，首輪投票上線僅僅兩天，累積總票數便已經突破十萬大關，而票數居於前三名的人氣選手，更是包攬將近五分之一的票數。這三名人氣選手分別來自風行者、克卜勒、小行星三個星球。
其中，來自風行者的小新擁有堅強的舞蹈實力，在先前分組的時候，就以風格強烈breaking表演，讓嚴之導師不禁大嘆：「實在和清新的外表相差太多！」小新也風趣表示，希望能在團體內擔任負責搞笑的諧星氣氛組，融合清新的外貌、強烈的舞風，再搭配幽默的個性，完美呈現所謂的反差魅力。
而來自克卜勒的泥秋，經常在個人社群上分享自己的舞蹈影片，創意且多變的拍攝風格，讓他累積了將近七萬名追蹤粉絲。說起參加《原子少年2》的動機，他也說：「想和好朋友一樣出道，並且發光發熱。」他和朋友蔡承祐、林川祐（《原子少年1》參賽選手）更是立下未來要在舞台上見面的約定，自己必須努力達成目標。
最後，出自小行星的張鈞嘉，擁有一頭引人注目的捲髮，分享當初是因為朋友說長得很像《尖叫旅社》中的丹尼斯，所以就配合地燙了和該角色相似的髮型。過去的他在校內就已經是樂團主唱，他很有自信成為團體內歌唱擔當。
不同行星所展現出的多彩風格，明顯吸引了更多不同取向的粉絲。首輪投票將持續至6月16日23點59分為止，歡迎廣大粉絲朋友們加入投票行列，與少年們一同啟航，見證他們的成長和蛻變。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz