關韶文砸50萬正顎手術「豬頭腫臉」痛不欲生 陷低潮在家爆哭
知名YouTuber關韶文在2023年2月花費50萬進行正顎手術及牙套療程，矯正多年來牙齒咬合不正的困擾，期間經歷下巴腫脹、發麻、無法入睡等問題，恢復過程儘管煎熬又痛苦，一度低潮到在家爆哭，但個性樂觀的他，還是意志堅定地將心路歷程紀錄成書，他說：「過程也許很痛，時間會帶走痛苦，換來的成果，就是自己更愛自己、更尊敬自己，所以讓我們都勇敢成全自己一次吧。」
記者林奕如／台北報導
別看關韶文在螢光幕前自信的模樣，其實在他的內心深處有一個夢想，從小關韶文就知道自己的下顎骨比較突出、下排牙齒長在上排牙齒的外面，也就是大家所謂的「戽斗」，帶給他各種影響和自卑。他舉例在學期間，很多無心的玩笑、打鬧，或許在其他人眼裡不算什麼，可是在當事人內在感受裡，有時候一走心就是一輩子，後來只要拍照的時候，關韶文總是用大笑的表情掩蓋。
長久下來因為牙齒錯位的關係，造成他胃食道逆流、胃酸過多，也因為骨頭位置跟著往外長，導致他有鼻中膈彎曲、鼻子過敏、黑眼圈過深等問題，為了改善問題，他在32歲時圓自己一個進行正顎手術。手術後醒來的每一天都令他痛不欲生，光是術後臉部、下巴的腫脹疼痛，讓他每個夜晚都無法入睡，大約一個多小時就會痛醒一次，尤其看見自己「豬頭腫臉」最極致的模樣，都讓他情緒數度失控、在家爆哭。
經歷了無止盡的低潮和無奈，每次看著自己腫成像「麵包超人」的臉，他都不禁想問自己，「我真的會好嗎？手術會變很醜嗎？」儘管過程再艱辛，他始終樂觀相信，當痛苦隨著時間消失，自己終究會迎來那顆甜美的果實。他也希望，跟他有相同困擾的朋友，不要逃避自己的遺憾、有想達成的夢想就不要怯懦，時間不等人，希望所有人都能感受這樣的喜悅與成為更好的自己。