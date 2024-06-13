《腦筋急轉彎2》上映了！新角色阿焦登場　支配萊莉生活惹火大家

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現年25歲的瑪雅霍克（Maya Ray Thurman Hawke），之前因演出影集《怪奇物語》並獲得土星獎女配角而走紅，但她讓人津津樂道的，則是身為大明星伊森霍克和鄥瑪舒曼的女兒，是好萊塢著名的星二代。今年她為《腦筋急轉彎2》配音，而且還是續集最受矚目的阿焦角色，阿焦的「可以成為壞的力量，也能成為好的力量」的焦慮演繹，瑪雅完美詮釋到位。
負責阿焦中文版配音的Lulu表示，她的焦慮情緒可以說是無所不在，尤其是在工作的前一天，她會把最壞的可能在心裡演練一遍。美國的阿焦代言人瑪雅霍克也是如此，她在4月底參加美國動漫展談到這個角色時，認為人會經歷多種類型的焦慮，例如緊張和興奮，「就好像，天哪！我很高興能參加這個動漫展，所以我要確保我的服裝合適，而且我會準時到達嗎？人們會喜歡我嗎？這就是一種焦慮」。
瑪雅霍克指出，焦慮並非壞事，「而且這種情緒具備多種面向，它可能是一種壞的力量，也可以成為好的力量」，就像她為了配音完美，強迫自己融入阿焦的角色，但因為太情緒化，「配音結束後我的脖子很痛、肩膀也很痛，我一直感覺我非常緊張，最後簡直筋疲力盡。不過過程真的很有趣，所以也就無所謂了」。
雖然在《腦筋急轉彎2》裡，阿焦個性太鮮明，幾乎搶走其他人的鋒頭，但萊莉的本質仍是健康快樂的小女孩，因此一直是她大腦重心的樂樂，必須負起照顧萊莉心智發展的重責大任。而樂樂是由獲得數次艾美獎提名的女星愛咪波勒（Amy Poehler）再次配音，提起這位新朋友阿焦，愛咪波勒表示，皮克斯最酷的地方，就是焦慮的出現其實是為了保護萊莉，「焦慮就像引擎，促使我們採取行動，但不幸的是，當焦慮有了控制權，會讓我們無法享受應有的快樂，甚至阻礙了人際關係」。
愛咪波勒認為，《腦筋急轉彎2》的推出正值關鍵時刻，在氣候變遷、物價上漲、全球處在永無止盡的衝突中，年輕人正經歷普遍的焦慮，「但是隨著年齡的增長，你會發現，儘管很艱難，還是得隨時隨地為快樂挪出空間，我也希望這部電影能幫助人們獲得歸屬感，並理解那些曾經有類似掙扎的人」。