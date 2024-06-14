塞爾提克G3關鍵調整奏效！Jayson Tatum防守中鋒　摧毀獨行俠擋拆

不給獨行俠活路！塞爾提克「波神」Porzingis有機會在G4出賽？

▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，因左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，總冠軍戰G3缺席，G4是否出賽存疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis，因左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，總冠軍戰G3缺席，G4是否出賽存疑。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

波士頓塞爾提克在總冠軍賽持續對戰達拉斯獨行俠，塞軍主戰前鋒Kristaps Porzingis，因左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，目前在總冠軍賽系列賽出場2場，不過昨（13）日的比賽，他無法出場，但他也在場邊訓練，並未放棄出賽希望。目前傳出，他還有機會在G4出賽，知名記者Shams Charania也在節目上透露：「只要他能夠達到醫療團隊的標準，就會上場，而且他是非常想上場的。 」Porzingis過去效力獨行俠，從未打過總冠軍賽，結果陰錯陽差到了綠衫軍，卻成為球隊總冠軍賽最有活力的球員，儘管遇到傷勢困擾，他仍有機會復仇。

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Kristaps Porzingis傷勢罕見　但仍想上陣

Kristaps Porzingis的傷勢十分罕見，過去曾有球員小腿拉傷，到最後需要進行手術，以Kristaps Porzingis的傷勢來看，他必須要先想辦法打止痛針，才能先度過難關。

由於Kristaps Porzingis還是希望在過去自己的主場亮相，很有可能他在G4就回歸，但要小心的是，的確Kristaps Porzingis的傷很嚴重，但綠衫軍是否要孤注一擲，因為帶傷硬上很有可能Kristaps Porzingis就此在系列賽退出。

Shams在節目《Run it back》中提到了Kristaps Porzingis對球賽的影響，並且主動提到「Porzingis斯依舊有機會出戰G4的比賽。Porzingis可以正常移動，昨天也訓練了，儘管醫療團隊最後覺得他無法上場，但是他還是進行了訓練。今天也會進行更多的訓練。只要他能夠達到醫療團隊的標準，就可以上場，而且他是非常想上場的。


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