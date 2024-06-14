「新青安」成投資客炒房管道？財政部急發文駁斥：不能混為一談
央行再度出手打房，原因就是因為房市過熱，在昨（13）日召開第二季理監事會議後，祭出第6波信用管制，包含降低貸款成數、升準備存款1碼。不過，新青安不在這波打房中，也讓外界質疑新青安是否成為投資客炒房管道？對此，財政部昨日緊急發文駁斥，購置預售屋並非青安貸款適用對象，認為兩者不能混為一談。
記者魏妤庭／台北報導
財政部表示，新青安是讓無自有住宅家庭購屋，去（2023）年8月更提供利息補貼，在升息趨勢下減輕民眾負擔。根據目前統計，未滿40歲的新青安貸款戶數比率約73%，以青壯年族群為主，也顯示出該政策確實支持無自有住宅的年輕民眾購屋自住需求。
此外，財政部指出，有建商因應新青安推優惠方案，低首付、工程期零付款等，吸引民眾購買預售屋。然而購置預售屋並非青安貸款適用對象，因此，兩者不應混為一談。且影響房屋價格因素眾多，如賦稅、市場利率、家庭可支配所得、購屋動機、地區產業發展前景、對房市預期心理等，實不應直指青安貸款為投機客炒房之幫兇。
至於近期外界高度關注青安貸款遭不當使用疑義部分，包含傳出人頭戶、轉租等不當使用，財政部表示，已經責請公股銀行開會研商，落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，杜絕不當使用，並與公股行庫合作研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處，以確實符合青安貸款購屋自住之政策協助目的。據了解，最快將於下周一開會，內容將討論人頭戶防範機制、貸款戶須簽下切結書、並對切結書內容協商。